金像獎2023︱飯戲攻心正義迴廊僅獲3獎　網民批主辦方：用完即棄?

《第四十一屆香港電影金像獎》昨晚（16日）於文化中心舉行，不少網民對於今屆提名及獲獎名單感到不滿。當中奪得最佳男主角、最佳導演、最佳編劇以及最佳攝影四項大獎的《神探大戰》更是成為眾矢之的，有網民隨即於連登討論區上以「真係覺得正義迴廊同飯氣(戲)攻心好Ｘ陰公」為題發帖，引來熱議。



《正義迴廊》劇照

昨日，有網民於連登討論區上以「真係覺得正義迴廊同飯氣(戲)攻心好Ｘ陰公」發帖，為《正義迴廊》和《飯戲攻心》抱不平。他認為兩部電影不但廣受好評，同時也相當賣座。他認為當《正義迴廊》和《飯戲攻心》不斷刷新票房紀錄時，一些「老海鮮」紛紛出來「邀功」，說香港電影業回春，但到了「派成績表」的頒獎禮的時候卻鎩羽而歸。他覺得感覺就像電影圈的人刻意將獎項頒給那些「黑馬」，讓他們有優越感。

《神探大戰》劇照

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直至截稿為止，帖文的正負評比為2928:53，反映絕大多數的網民都同意樓主觀點，為《正義迴廊》和《飯戲攻心》不值。有網民認為《飯戲攻心》理應獲頒最佳編劇，因為電影基本只有一個主要場景，全靠6位演員的化學作用，編劇應記一功。亦有網民認為一山不能容二虎，兩部電影終有一部會失落最佳編劇，但「輸比套飛紙仔」就相當可笑。

《飯戲攻心》劇照

除了最佳編劇外，劉青雲獲頒最佳男主角亦惹來巨大爭議，有網民直言，今屆最佳男主角不是楊偉倫就是麥沛東拿，是《正義迴廊》內戰，即使「爆冷」也應該是憑著《白日青春》奪得金馬影帝的黃秋生奪得，怎麼數也輪不到劉青雲，因此不少網民認為頒獎嘉賓吳鎮宇頒獎給劉青雲時那句「仲有天理嘅」是發自內心衝口而出。

《正義迴廊》劇照

雖然帖文獲大多數網民所支持和和議，但亦有不少網民認為，雖然他們同意《正義迴廊》值得獲頒更多的獎項，但不同意以票房作為界定電影好與壞的標準，不然每年奧斯卡的大贏家都是Marvel和阿凡達。亦有網民指出，評審團隊與大眾的口碑有時確實會存在頗大差異，他以當年王家衛奪最佳電影和最佳導演為例，當年的觀眾也不同意王家衛奪獎，但到了今天卻「上了神枱」。不過這個回覆卻不太能說服網民，有網民反問「當年王家衛係睇唔明，今日神探大戰係覺得垃圾，兩件事黎喎」。