男人的「新G點」性學博士許藍方教「繫帶高潮」4步驟｜性愛冷知識

性高潮不只有分為龜頭高潮或是前列腺高潮，還有一種較少被提的「繫帶高潮」，最美性學博士許藍方透露，繫帶高潮確實存在，她因為沒有陰莖無法分享心得感想，不過有男性與她分享，這新G點所帶來的高潮感「是不一樣的」，對此，她傳授4步驟就能享受。網友留言大推，「真的很爽」。



許藍方在YouTube頻道《可樂研究社》上分享，一般0～100分射精高潮，就是男性生殖器上的冠狀溝高潮，「就是龜頭感受到刺激感、感受到高潮」，而繫帶高潮的繫帶，則是將包皮往下拉，位於龜頭下方的皺摺組織，只要對這個地方反覆刺激，「就會獲得與高潮不一樣的感覺。」

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究竟該怎麼達到繫帶高潮？許藍方表示，雖然沒有男性生殖器，無法親自分享繫帶高潮的感受，不過有男性和透露感覺「是不一樣的」，如果男性想要感受繫帶高潮，就必須先勃起，才能褪下包皮，而越硬也越容易感受到繫帶高潮，如果軟中帶硬者如同蒟蒻一般，感受可能就沒有那麼強烈。

許藍方說明繫帶高潮4步驟：

1. 勃起很重要。

2. 強度與力道不能太強，否則容易摩擦受傷。

3. 搭配些許潤滑液，初次嘗試可以選擇長時間比較不容易乾的矽性潤滑液。

4. 可以透過手、伴侶的嘴或生殖器或是情趣用品等刺激來達到快感。



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最後許藍方總結，平時較常聽到男生太用力衝撞，容易導致繫帶拉扯而受傷，但實際上繫帶高潮是否會像龜頭，因反覆刺激而感到不適，「可以試試看，有沒有辦法一直碰它」，或許能找到更多情趣。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：爽到腳抖！性學專家接「男人新G點」，4步驟快速高潮，過來人曝：真的很爽】