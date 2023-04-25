「神之乳」AV女優安齋拉拉復出！幾時有片睇？10件傳奇事蹟認識她

日本AV界除了三上悠亞、河北彩花及相澤南這些現役人氣AV女優之外，每年也有不少女優換經紀公司、改名復出。最近有日本AV事務所就在Twitter上po出一名神秘女優的背光側面照作預告，有不少老司機就認出她是曾改名３次的安齋拉拉。日前該事務所亦證實了她復出的消息，不過……



有「神之乳」之稱的女優安齋拉拉 （圖自Twitter）

「宇都宮紫苑」和「RION」這兩個名號大家聽過嗎？她們都是被稱為「神之乳」的女優安齋拉拉（安齋らら）的前藝名。她在2013年本作為「S1」旗下的女優出道，在2015年及2018年曾兩度引退，直至2019年回歸舊事務所「8 Man」並重新在「S1」出道才恢復以安齋拉拉名義活動。雖然經常「彈出彈入」，但她每次出片依然吸引大量粉絲支持。

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安齋拉拉的所屬事務所「8 Man」，在4月開首起在Twittter上數次貼出一名神秘女優的背光側面照，並配上「4月24日発売…」的字句，似乎預告4月24日將會有驚天新作發售。自照片公開以來，有不少老司機已經因側臉和胸部的輪廓懷疑圖中人是安齋拉拉。21日「8 Man」貼出的照片中更是能清楚看到她腰部的痣及大腿上的一塊色斑，與她過去出演的作品畫面對比後更令一眾網民的猜測得到證實。

23日「8 Man」官方亦終於公佈消息指安齋拉拉終於要復出，將出現在4月24日發售的「週刊ポスト」中，發佈海報及寫真。一眾老司機瞬間暴動，對她的新作萬分期待。但安齋拉拉這次似乎只是推出寫真集《安齋らら ShaLaLa Ⅱ》，預定在5月22日發售。

至於何時有AV新作推出就似乎仍是未知之數，日本情報網站2chav上就有網民指出按最近的趨勢，她有機會會忽然改名然後在片商FALENO中登場。而台灣AV達人一劍浣春秋則表示「8 Man」事務所喜歡安排女優拍寫真集，而安齋現在相信亦不缺錢，AV界的片酬對她不吸引，因此並未有新作推出。各位老司機如果想看到「神之乳」的AV新作或許就要再期待一下了！

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