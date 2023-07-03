12星座愛情｜自私自利定過分理性？吵架時最難溝通的4個星座男
撰文：鬧鬧女巫店
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這些星座男，吵架時候嘴巴跟抹了砒霜似的，有毒吧！
水瓶男
和水瓶男溝通需要一款翻譯軟件，因為他的腦迴路實在奇特。
費勁講了半天，發現兩個人根本沒在討論一件事。更讓人不爽的是，很多時候與其説他理解不到，不如説他根本沒想要理解對方。單純就是只想按自己的喜好來，裝作認真的聽不懂是最高級的糊弄。
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處女男
比起談錢，處女男最傷感情的表現是愛講道理，完全忽略情感的那種，還自以為實事求是、邏輯通順、無懈可擊。
比如，你怪他不上心，把你最喜歡的杯子砸地上了。他立馬舉着杯子説沒有碎，和你論證塑料輕易摔不壞。他的話有什麼錯呢？你無從反駁，吵也吵不贏，只能把氣生生憋回去。
天蠍男
跟天蠍男吵架，道理全佔都不好使。因為他是一個「只要我覺得」的人，凡事以自己的心情作為參考線。
不在自己的舒適區，就一律認為不OK。你越是委屈想替自己辯解，他就越是曲解意圖認為你在羞辱他，用更激烈的情緒來回應。
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摩羯男｜山羊男
和山羊男的問題，不是吵架輸贏，是根本吵不起來。
他妖魔化對方正常的情緒，冠以不理智的標籤，然後保持沉默。這真的讓人很火，你越想連線，他越躲避溝通，用冷暴力挫敗對方。
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