打工仔無職升劈炮　上司一原因拒寫Reference Letter 專家教拆招

踏入四月又是跳槽期，不少職場小薯拿了Bonus便密謀跳槽，若關係良好都想上司可寫封Reference Letter留作未來見工用。不過近日有網民表示，有同事問上司拎Reference Letter被拒絶，理由更是超奇葩。



《和解在後》劇照

打工仔做社畜，相信大部分都是為兩餐，就算工作無快感，最重要還是升職加人工。不過近日有網民在FB專頁「奴工處」投稿，指其公司有不明文規定，須做滿一定年資才有機會升職，最低門欖更是7年，「重要睇個主管鍾唔鍾意你」。

網友表示，他那「小氣鬼」主管平日已經對不會擦鞋的初級員工已「寸寸貢」，每年人工更加得只有百幾蚊，「慘過地底泥」，總括而言不得其歡心「就連呼吸都係錯。」

網友透露，近日有男同事搵到好工劈炮，更好聲好氣請求主管寫reference letter，「都唔望寫得靚仔，但求做咗5年冇乜大過，先想個管循例寫返張」，誰不知小氣鬼上司回覆冇需要寫，「因為個同事已經有next offer」，網友認為該主管「賤到冇人有」，同事更嬲到喊。究竟reference letter是否真的重要？

有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」表示，大家先要認清reference letter的真正作用，她分享只從前reference letter確實有其功能，因為當中會寫及較多應徵者於上一份工作的各項職責及表現。但現今由公司發出的reference letter則因為私隱及勞工條例的限制，而將內容限制於應徵者過往的職位、人工及離職原因等，內容相對較官腔。

加上不論從前現今，會看重reference letter的大多是集中於較高級的職位上，一般職位相對不太重視。綜合以上原因，Son姐指「reference letter其實一啲都唔重要」，因為HR能透過Reference Check得知其真正離職原因，就算有reference letter亦不代表甚麼。而應徵者的表現也不會只透過Reference Letter反映。有網民替樓主擔心沒有Reference Letter便沒有工作證明，Son姐表示其實不用擔心，糧單稅單Employment Letter及支票均是工作證明，只要有整理好便沒有問題。

Son姐指其實不止公司可以寫Reference Letter， Son姐提到不論你的上司下屬，共事的人都可以，在不同崗位的人對你的評