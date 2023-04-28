MissAV公佈４月最受歡迎女優TOP20　三上悠亞大熱、繪麗奈排第幾?

來到４月的尾聲，又是時侯要關注一下今個月的女優排名了！三上悠亞上月公佈將與８月引退，惹不少網民關注，萬分期待她的最後幾部作品。令她今月在MissAV上的排名急升至第7位。MissAV 4月最受歡迎女優TOP 20中還有哪些女優？一起來看看吧！



除了三上悠亞在宣佈引退後排名飆升，上月跌出TOP10的人氣王河北彩花亦成功重返第4位。而香港出身的AV女優繪麗奈（中文名素海霖）雖然近期備受熱議，但就似乎未能在這次排行榜中奪得一席位。第一位的女優則十分厲害，長期穩座冠軍之位！究竟她是誰呢？

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MissAV 4月最受歡迎女優TOP 20

第20位 彌生美月（弥生 みづき）

第19位 AIKA

第18位 美谷朱里

第17位 月乃露娜（月乃ルナ）

第16位 相澤南

第15位 桃乃木香奈（桃乃木 かな）

第14位 天海翼（天海つばさ）

第13位 稻場流花（稲場るか）

第12位 渚光希（渚みつき）

第11位 東條夏（東條なつ）

第10位 樞木葵 （枢木あおい）

第9位 藤森里穗

第8位 櫻空桃（桜空もも）

第7位 三上悠亞

第6位 木下日葵（木下ひまり）

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第5位 波多野結衣

第4位 河北彩花

第3位 白桃花（白桃 はな）

第2位 篠田優（篠田ゆう）

第1位 松本一香（松本いちか）