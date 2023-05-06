後生仔陰莖比長者短　醫生4點分析「細J」原因　小於7厘米須求診

泌尿科診間最常被問「我那兒太小怎麼辦？」，更憂心自己有「納米陰莖」隱憂，讓性生活不美滿。台灣泌尿科醫生顧芳瑜表示，近年受空污、殺蟲藥劑等環境荷爾蒙影響，臨床上發現2、30歲的年輕人相較7、80歲者，長度有偏短趨勢，其中也不乏因男性荷爾蒙不足，出現「陰莖短小症」，若未勃長度少於4厘米，建議尋求泌尿科問診。



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顧芳瑜指出，男性自出生到青春期，需要一直過了18歲以後，陰莖的長度才會保持成年狀態，不會再有增長空間。他常遇到媽媽帶著幼稚園、小學一二年級，還在發育的孩子登門求診，擔心是否孩子「太短」或者有其他疾病與隱憂，也有開始交女友、準備有性生活的男性，擔心「太短」不夠用。

顧芳瑜表示，臨床上「陰莖短小症」發生率約為0.6%，大部分原因不明，但通常與腦下垂體發育與男性荷爾蒙有關，且往往伴隨多樣的遺傳問題，很多時候也因為測量不當，或者與同性比較、心理狀態認為「自己不夠長」都有可能，他指出4點常見原因。

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第一，太短可能是陰陽人。在胚胎體內男性陰莖與女性的陰蒂，是屬同一個器官發育而成，在新生兒檢查時，就會確認幼兒的性別，無須驚慌。第二，太短可能是男性荷爾蒙不足，導致陰莖跟睪丸沒有發育完全，需要透過抽血檢查才得知。第三，太短可能是脂肪太多、身材太肥胖，導致陰莖、恥骨被層層肥油包裹住，又稱「包埋式陰莖」導致視覺上顯短，更是年輕胖男常見的主因，只要透過減肥就能有所改善，最後第四點則跟家庭基因與遺傳有關。

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顧芳瑜也指出，近年空污PM2.5、環境荷爾蒙影響，臨床上發現2、30歲的年輕人相較7、80歲者，長度普遍偏短，要如何確認是「心理覺得短」還是「小弟弟真的短」？男性學醫學會就提出「未勃狀態小於4厘米、勃起狀態小於7厘米」，建議就能諮詢尿科幫助。

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