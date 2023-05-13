性感女星薔薔泰國旅遊召男妓「被強抱上床壞壞」一原因致事敗怒了
撰文：TVBS新聞網
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台灣藝人兼YouTuber的薔薔性格潑辣、直率圈粉無數，日前她去溫哥華的夜店才爆出意外，2個男生為爭奪她大打出手，不甚踩爆她的腳趾甲，讓她超傻眼。怎料，早前她飛泰國享受當地潑水節文化，遭一位男模強抱帶上床壞壞，不過事情未如願，薔薔隨後還原失敗原因，她竟是在意「對方沒給錢」，接著更大喊：「叫他脫不脫，這種咖我們不要！」故事開展整個變調，讓網友哭笑不得。
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薔薔精心挑選泳衣飛泰國，在潑水節大秀火辣身材，許多民眾也相當賞臉，馬上將一桶水淋在她頭上，甚至有台灣粉絲請她喝飲料，自帶聚光燈。豈料，當大家回到酒店休息卻爆狀況，有朋友找來男模替薔薔助興，不過，薔薔聲稱自己要先與對方發展感情，才會想發生關係，身旁的好友聽完不相信，頻頻要求男模帶她來段一夜情，隨後男模也聽從，將薔薔強行帶上床。
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不過，或許男模僅是在友人的慫恿才爆衝，當薔薔要一睹對方下面風光時，對方卻害羞拒絕，兩人也就此打住。好笑的是，薔薔事後被問及「好玩嗎？」她頓時一臉嫌棄喊：「他X他沒給我錢！」而後，她得知對方情緒失落後，隨即展露本性，嗆道：「叫他露個下面，他又不露，這種咖我們不要！」接著又驚吐：「至少讓大家都驗證過，我才會覺得『這人蠻有Guts』這樣我才可以。」露骨發言再次逗樂觀眾。
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