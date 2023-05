周杰倫點觀眾合唱竟點中富三代！ 網民：有才有財!兩人竟早有淵源

周杰倫於4月5日起於中環海濱舉行《嘉年華世界巡迴演唱會香港站》共舉行7場演唱會,而每場最為焦點的就是觀眾與周杰倫合唱的環節。昨日(10日)周杰倫就選中了一位頭排的觀眾合唱。而就當大家以為該位觀眾純隨是普通的歌迷時,有網民則表示「那才是真正的周董!」,即周大福珠寶集團執行董事鄭志剛,而有不少網民更大讚鄭志剛的歌喉「音準的可以出專輯」!



昨日網上瘋傳一段周董與一位前排觀眾合唱《說好的幸福呢》的片段,而就當大家以為該位觀眾純隨是普通的歌迷時,這位觀眾其實「大有來頭」,他便是周大福珠寶集團執行董事、K11集團創辦人兼主席、新世界發展有限公司行政總裁鄭志剛。從網上的影片上看,可見鄭志剛唱歌時相當認真投入,但突然面對這麼多觀眾,難免會令人緊張,而導致合唱時有少許的「砂石」,但觀眾們都聽得如痴如醉,為其瘋狂歡呼。

演唱會過後,周杰倫更於IG story上載兩人合唱的片段,並指「唉呦 原來你會唱」,而鄭志剛於個人IG亦轉載周杰倫的IG story,並以一個笑臉emoji回覆,其後再出寫上「THANK YOU FOR THE AMAZING EXPERIENCE】」以答謝周杰倫給他一個美好的體驗。

網民對於鄭志剛與周董兩人合唱都大感驚喜,有不少網民更大讚鄭志剛的歌喉十分了得「可以出道了唱得很好啊」,「這是甚麼神仙合唱」,「有一說一比一般剛出道藝人唱得更好」,「又有才華,人又靚仔,又有男人味」,有網民更表示「好過朱主席啦」。有網民更笑表示,「談100個億的項目沒慌,跟周杰倫唱歌他慌了」。

但其實兩人並非初次見面,而是早有淵源,鄭志剛與周杰倫曾於2021年已一同合作舉辦過藝術展,而當時鄭志剛於個人IG上亦有貼上與周杰倫就藝術進行視像通話的片段,可見兩人關係相當不錯,所以周杰倫選擇點名鄭志剛一同合唱。