深圳自由行十大必去景點　無痛露營+阿爾卑斯滑雪場　附交通攻略

周末想離開香港行下，去旅行又覺得太趕，正煩惱去邊好？大家不妨北上深圳玩返轉，但上到深圳究竟有邊度好行，好玩呢?為此《開罐》為大家搜羅集合了深圳最強的食、玩、買地點，不論你是想優閒地行下商場，按按摩釋放平日的工作壓力，還是想影返輯靚相「呃個Like」，只要跟著這篇深圳最強食玩買攻略，輕輕鬆鬆就能玩盡深圳！



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1.東門町歡樂城

「東門町歡樂城」位於深圳羅湖區一棟將食同玩都集合於一身，整棟5層樓高的歡樂城，內裡不但有極限運動、過千部遊戲機、射箭，連「雪」都有得玩，現在更有特別優惠套票，只需$188人民幣便能讓你一玩到飽!

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地址：中國廣東省深圳市羅湖區人民南路深南東路3020號

交通：深圳地鐵老街站C出口

營業時間：

東門町歡樂城 周一至周日12:00-22:00

核客電玩城 周一至周五：12:00-01:00，周六日:10:00-01:00

2.湄南河體育產業園

想擁有健康的生活，除了均衡的飲食，當然不少得做運動啦!位於深圳南山區的體育小鎮「湄南河體育產業園」，整條小鎮面積達55萬呎，即足足123個標準籃球場大，內裡有超過10款的運動項目，不但有各種球類活動、滑板、高爾夫、卡丁車、馬術等的陸上運動，就連水上運動都有，而且票價最低只需$55!

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地址：中國廣東省深圳南山區海灣路19號湄南河體育小鎮

交通：地鐵2號線至「海上世界站」A出口，再換乘公交M400路至價值工廠站／

地鐵12號線至左砲台東站，步行800米

營業時間：周一至周日10:00-22:00

收費:按不同項目/套票收費

3.湯崎湯泉生活(水立方)

平日工作壓力大，整天對著電腦，當然就要去按摩鬆鬆筋骨啦!位於深圳口岸超有名且大型的人氣水療浴場「湯崎湯泉生活(水立方)」，內裡總共有5層，除了按摩和水療浸浴設施，浴場內更有任飲任食和任玩娛樂設施，只需$698人民幣任你玩足24小時!

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地址：廣東省深圳市福田區國花路港城華庭裙樓壹層至五層

交通：深圳地鐵4號線A出口(福田口岸出口右手面前行)

營業時間：24小時

收費:人均$300-600人民幣不等(按不同項目/套票收費)

4.1234space

講到遊深圳就當然不能不去，人流最旺，集合吃喝玩樂於一身的東門老街「地標」—1234space 啦!「1234space」有深圳最熱門商場「mini萬象城」之稱，商場共六層高，總體約32萬呎，內裡有盡所有當今港人最熱愛的餐廳和店舖，喜茶、奈雪的茶、甚至是探魚通通都有齊，商場更直接座落於地鐵站上蓋，過關只需5分鐘即達!

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地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門建設路3018號

交通：深圳地鐵1號線和3號線老街站D、E、H出口

營業時間：星期一-星期四 10:00 - 22:00

星期五-星期日 10:00 - 22:30

5.獨角獸星空藝術館

東門除了超多餐廳美食外，還一個被譽為迷你「TeamLab」的藝術館超值得一遊，那就是深圳的隱藏打卡勝地「獨角獸星空藝術館」，大家只要一踏入館就會被星空將你360度完全包圍，不論你走到哪一個角落都是超強的打卡點，門票更只需$39元!

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地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門太陽廣場太陽百貨6樓

交通：深圳地鐵1號線和3號線老街站A、E出口

營業時間：星期一-星期五 10:00 - 22:00

星期六-星期日 10:00 - 22:30

6.燁斌勁速卡丁車賽車場

燁斌勁速卡丁車賽車場於深圳龍崗區，佔地約22萬平方呎，約3個足球場般大，堪稱全龍崗最大，價錢亦非常抵玩，只須$100起入場任玩，重點是香港搭地鐵過去勁方便，在福田口岸站坐深圳地鐵只須40分鐘即到，即睇攻略！

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地址：深圳市龍崗區布吉甘坑白砂嶺巴士總站旁

交通：在落馬洲福田口岸站乘搭深圳地鐵10號綫，於甘坑地鐵站下車，車程約40分鐘，在B出口離開後直上佳和園，再從佳和園後門直出走大馬路，步行約8分鐘即可到達；也可以乘搭深圳地鐵10號綫於凉帽山站下車，在C2出口轉乘M403巴士直達白砂嶺巴士總站。

收費：單人車¥95/10分鐘；雙人車¥145/10分鐘；全天暢玩票¥499（假日¥599）

營業時間：周一至周五 13:00-00:00 ；周六日與假期 10:00-00:00

注意事項：單人車身高限制為1.35米、雙人車身高限制為1.1米，價錢只作參考，以場地實際價格為實。

7.深圳顛倒博物館

想要感受一下反地心吸引力的感覺?未必一定要上太空或者飛先得嘅，到位於深圳福田的「顛倒博物館」行返轉就可以啦!「顛到博物館」整間博物館內有超過10個場景供你打卡，而每一個場景都是以「反地心引力」來設計，館內的睡房、廁所、廚房景全部都是上下倒轉和傾斜！讓你不用雙腳離地，都能夠站在天花板上，從高空的角度打個靚卡！

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地址：中國廣東省深圳市福田區深南中路城市廣場二層

交通：深圳地鐵1號線和6號線科學館站F出口

營業時間：星期一-星期日 10:00 - 21:00

8.失戀博物館

不少香港人到台灣觀光的時候，都會到失戀博物館朝聖，現在不用遠飛台灣，深圳東門也有失戀博物館，成人票價¥35，學生只需¥30，裏面都是由世界各地捐贈而來的失戀物品和信件，收藏着一個個遺憾的故事。

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地址：中國廣東省深圳市羅湖區東門太陽廣場太陽百貨6樓

交通：深圳地鐵1號線和3號線老街站A、E出口

營業時間：星期一至星期五 10:00 - 22:00

星期六和星期日 10:00 - 22:30

9.世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

想滑雪但又沒時間出國旅遊，就可以到深圳南山區的這個滑雪場玩上一天，這裏分了娛雪區和溜冰區兩個區域，娛雪區裏有人造飄雪、冰雕、滑道等等，有分大人和兒童區域；而溜冰區也有新手練習場和專業訓練場，適合不同程度和經驗的你們！

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地址：中國廣東省深圳市南山區深南大道9037號世界之窗歐陸風情街

交通：深圳地鐵1號線和2號線世界之窗站 I出口

營業時間：星期一至五 12:00-21:00

星期六至星期日 10:00-21:30

10. 友．營地

露營一直都是不少香港人閒時的娛樂之一，不過置裝和土地問題就令人卻步，未出發已經身心俱疲，需要事先準備營具、食物，和找地方紮營，想無痛體驗露營樂趣便可以來友．營地嘆足一日，可以一邊露營、一邊燒烤和觀看日落，人均只需¥80，事前更不用準備任何東西！

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地址：中國廣東省深圳市南山區歡樂海岸曲水灣2棟2-1C

交通：深圳地鐵9號綫 深圳灣公園站E出口

營業時間：每日下午1時 – 深夜1時