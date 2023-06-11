松本一香為何貧乳仍成港人最愛？MISSAV排名第一、出道原因超心酸

成人影片網站MISSAV每個月也公開女優排行榜，透露該月最受老司機們愛戴的AV女優到底是誰。說到當紅女優大家都可能會想到河北彩花，但連續多月君臨MISSAV排行榜的卻是另有其人！到底長期NO.1的松本一香是誰呢？



出生00後的松本一香在MISSAV長期位居女優排行榜TOP1，她在出道後１年左右便擊敗三上悠亞、深田詠美等多名前輩，奪得最受歡迎AV女優第一位，之後一直維持高人氣。到底這位貧乳的小妹妹有何特別之處呢？原來她出道背後還暗藏一個令人心酸的原因……

👇👇👇即睇AV女優松本一香到底是誰👇👇👇

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【１】基本資料

松本一香 （松本いちか）

生日：2000年2月19日

身材：153cm/ A罩杯

出道日期：2019年9月26日

【２】出道原因

松本一香曾訪問中講到，她初中時開始觀看前女優朝美穗香的作品，對AV產生興趣。而且她在出道前從來沒有高潮過，因此她決定交給「專業人士」。結果她在拍攝出道作期間才終於體驗到第一次高潮。

【３】喜歡的類型

誰有資格成為她的男朋友？松本一香表示她喜歡比自己年長，知識淵博、清爽的大叔。

【４】曾奪年度女優

松本一香僅出道1年左右後，在2020年便已成功奪得成人影片FANZA的最受歡迎AV女優第一位，「黑馬跑出」擊敗三上悠亞、深田詠美等多名前輩。之後亦多次登上月間女優排行榜的第一位。

【５】出道前曾出演素人作

她在「青春時代」出道前曾在素人系的片商「イマジン」（Imagine）拍攝一部作品（番號：SHOW-008）。當時她只有19歲，並是一名在拉麵店打工的小女生。

【６】獲AV達人欣賞

一劍浣春秋曾分享過自己在成人展與她合作時，看到有別其他女優有經理人陪伴，她獨自一人走入攝影廠，一邊睡眼惺忪地說「好累」一邊打起精神跟工作人員開玩笑，令他印象十分深刻。而且她當時以平均約兩日發一片的高頻率工作、非常刻苦，小小身子裡，藏著無窮的鬥志。

【７】向這女優學習

松本一香表示她第一次見篠田優後覺得她既溫柔又漂亮，喜歡上她之後便立刻買了她的作品。因為很喜歡篠田優的騎乘體位的技巧，所以決定模仿她。