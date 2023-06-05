網紅蔡阿嘎數「日本5大最難食連鎖店」挨轟　日本網民一原因反撐!

港人熱愛到日本旅行，除了會吃燒肉、壽司、廚師發辦Omakase等高級美食之外，一些較平價的連鎖店也是旅客的福音。但日前有台灣YouTuber竟然在日本拍片介紹「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，在店內大聲批評餐點，引來大量網民砲轟。



（YouTube 截圖）

擁有逾250萬訂閱人數的台灣知名YouTuber「蔡阿嘎」近日公開一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片，盤點5家遊日時「爆Ｘ難吃」、「千萬不要吃」的連鎖店。影片公開後引起網民熱議，紛紛批評他不尊重店舖及日本當地文化。逼得蔡阿嘎緊急將影片下架，並拍片公開道歉。

在影片中蔡阿嘎一行人試吃了「吉野家」、「名代富士蕎麦」、「Denny’s」、「肯德基」及「なか卯」5間「雷店」。期間的行為及言論引起網民不滿，力數他們的３點罪狀。

【１】口沒遮攔

蔡阿嘎在影片中多次出言嘲笑貶低店舖的食物，當中批評「名代富士蕎麦」的裝潢及門前樣本，「看了就不會想吃」。又爆出等「爆Ｘ難吃」、「第一次吃到這麼難吃的米」、「要離職的店員亂弄」等言論。甚至講到「直接罵沒關係啊，這邊的人聽不懂啊」。

【２】打擾其他客人

拍攝期間他們在機場站在吉野家店門前，佔用通道、擋住一般路人。在其他店舖進食起期間亦高聲談論、抱怨，並拍攝到店內的其他客人，不尊重的他們的個人空間及私隱。

【３】數人共食一碗

日本文化中若數人進店但只點一份餐點被視為很失禮的迷惑行為。但蔡阿嘎５個人站在店外面吃一碗吉野家、3人共吃一碗拉麵，只有在Denny’s才點了複數餐點。

事件發酵後，蔡阿嘎將影片刪除，並拍片道歉，但網民認為他們的道歉沒有誠意，負評如潮。當中不少人講到「好吃或者難吃是他個人的主觀」，但在網上用誇張的手法及言論貶低連鎖店，以賺取觀看次數的行為就十分不可取。有娶了日本人妻子的網民表示，妻子感想是能理解他們評論店舖，但「批評同時也請對店家及當地文化保有基本的尊重禮儀」，若轉換立場，同樣的行為在台灣相信也會令人不舒服。

有日本網民就指出這些連鎖店主打就是價格便宜、方便、快速，並不是為了「好吃」而去的店舖。但亦有日本人認為根本不用將影片下架，「吉野家真係難食，已經有５年冇食過」，反撐蔡阿嘎講出事實。