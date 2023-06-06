AV女優相澤南含淚宣布引退　盼來港拍戲！網民：會唔會拍愛回家？

在6月1日晚上約6時，往台灣舉辦粉絲活動的人氣AV女優相澤南，在抵達桃園機場後忽然向現場等待的傳媒粉絲公布驚人消息。AV女優相澤南即時引退！期間她亦希望未來有機會演出香港或台灣影視作品，引起網民熱論，爭相估度她到底會出演甚麼作品。



今年3月，三上悠亞無預警在YouTube上宣布引退。緊接著2天後，香港首個在日本片商出道的AV女優繪麗奈（中文名：素海霖）面世。而在6月2日，香港出生的AV女優相澤南亦忽然在台灣桃園機場宣布即時退出成人界，嚇傻一眾老司機。

日本AV女優相澤南（相沢みなみ）事後在社交平台上傳貼文分享自己的引退原因，講到數年前社長兼男友因罹患血癌離世後自己已經想引退。但因剛好遇上新冠疫情，因此決定延遲退役，繼續為AV界出一份力，堅持到能再與粉絲見面的一天。今年疫情終於緩和，便決定重新出發卸下AV女優這層身份。

因相澤南於香港出生，不少港人都對她有一股親切感，早前她來港旅遊時亦引起話題。她在宣布引退時講到希望未來有機會能參演香港或台灣的影視作品，雖然她並沒有透露詳細計劃及按排，但一班粉絲已爭相猜測她會出現在怎麼樣的作品中。

相澤南｜日本AV影后相澤南也在香港出世？灰姑娘背後身世充滿洋蔥

有網民就問到「會唔會拍愛回家」，引另一名網友爆笑回覆指可以播出特輯「愛回家SP 回家愛」。有粉絲就提出大台劇集《一舞傾城》應找相澤南參演，相信以她的經驗飾演夜總會小姐一定會很出色。亦有網民提出她可參與「《中年好升陰》」、《全民造星6》等節目。

說到香港的AV女優，有網民就講到在相澤南引退後素海霖就會成為唯一一個「港女女優」，又講到「兩個名都帶水，莫非係長江後浪催前浪，一代新人換舊人 ?」，對她的引退感到可惜。台灣AV研究者「一劍浣春秋」就講到因為相澤南的粉絲們一向購買力強勁，相信未來絕對還有機會在台灣或香港看到她。事實上6月3日至4日，相澤南就舉行了與粉絲共遊2天1夜的旅行活動，不知道未來會不會有機會在香港舉行同樣的福利活動呢？