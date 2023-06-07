三上悠亞告別倒數｜直擊AV拍攝現場　跟8男優玩住遊戲「激戰」！

超人氣AV女優三上悠亞今年3月13日忽然在YouTube上傳影片，含淚宣佈將於８月推出最後一部作品後引退。一眾老司機十分震驚，消息公開後發售的作品亦做出好成績，登上排行榜。日前三上悠亞就在YouTube頻道上傳新作的幕後拍攝花絮，大騷養眼身材。



（Twitter：＠yua_mikami）

三上悠亞日前在她的YouTube頻道「ゆあちゃんねる! 三上悠亜オフィシャルYoutube」上傳她AV攝影幕後的影片，拍攝片商Moodyz闊別9年復活的「バコバコバスツアー」（感謝祭亂交巴士之旅）企劃。換上多套性感服裝，挑戰自己較少參與的像綜藝節目般的企劃型作品。

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三上悠亞在去年11月已經進行作品的拍攝，第一幕中穿上Deep-V的超短裙Cosplay旅遊巴女導遊，在旅遊巴上與多名扮演「團友」的男優交手。影片中她講到所屬片商S1沒有甚麼有名的企劃型作品，因此對拍攝「感謝祭亂交巴士之旅」很感興趣，對能拍攝非常期待。本來這個企劃會有多名女優及男優參與，不過因為疫情關係，每次只可以有5人同框。於是便變成只有三上一人，與４名男優拍攝。

在完成旅遊巴上的封面照及拍攝之後，三上來到室內拍攝場地，換上一件鏤空的淡紫色迷你連身裙，為粉絲介紹片場。當中看到房內用一塊黑布隔開，上面貼有4個問號及1至4的編號，每一個數字下剪開了一個小洞，不知道有甚麼用途。

作品的第3幕中三上悠亞扮演日本富士電視台人氣綜藝《逃走中》的參賽者。《逃走中》本是生存遊戲，參賽者在限時內要躲避「獵人」的追捕，成功躲避就可獲得獎金。而三上則變為被一班裸男追捕，若被抓到就要與該男優「激戰」。

最後的一幕中三上換上簡單的黑白花紋浴衣，在床鋪上與男優纏綿。在拍攝開始前，三上講到場景讓她想起學生時期的修學旅行，問粉絲們有沒有「色色的回憶」。並分享到自己小學時期「色色的回憶」，在學校旅行時為了不被老師發現，與男同學躲在收納床鋪的櫃子上下格內徹夜攀談。

作品（番號：MIDV-400）將於6月20日正式發行，三上悠亞進入引退倒數，在6月的每個星期二都會公開一部新作。三上在影片最後中講到這次的新作內容十分豐富，希望粉絲多多支持，引來大批粉絲留言表示不捨，承諾購入作品以示支持。