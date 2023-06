Uber女乘客車上更衣香艷影片瘋傳！著浴巾換內褲換裙 網民:真定假

有時出門趕時間,心裡可能想著如果有一個可以行動的更衣室,應該會十分方便。近日網上就流傳一段疑似Uber車內Cam的影片,一位女乘客似乎真的將車廂變成自己的「行動更衣室」,僅披著一條毛巾便開始更換貼身衣物,畫面極之香艷,影片瘋傳後引起網民熱議和討論,更紛紛質疑影片的真偽!



Facebook截圖

Facebook近日流傳著一段長5:52秒的影片,據影片的拍攝角度可以肯定是車廂的車內Cam。影片剛開始時,一位戴著藍色口罩、身上只披著白色大毛巾的女子上車,並坐進了車廂後排中間的位置,手持一部電話及手袋,未知為何女子只披著毛巾上車。在她上車之時,跟司機說了一句”Let’s go”,司機也以”OK”回覆,但據口音和司機的座位猜測,事件未必發生在香港地區。

Facebook截圖

在影片中,女子身上的毛巾只包覆著胸部至大腿的位置,露出了白皙的肩膀、雙臂和腿部,目擊到這一幕的司機也不禁說了一句”Oh my god”。但在影片5秒左右,女子突然從包包內拿出了一條粉紅色的內褲,受驚的司機再問她”What are you doing?”和詢問目的地,女子便回應了某某酒店,也跟電話另一頭的人對話,表示”Baby I am on the way to hotel”、”I love you”等,期間還脫掉了自己的鞋子。

+ 6

司機見狀又問女子正在做什麼,女子則叫他保持駕駛不要過問。影片接下來女子便開始了「更衣模式」,先將內褲放在腳下跨過,再慢慢地用毛巾遮擋,一點點地拉上去適當位置。她後來也將預先準備好的連身裙從頭套上,慢慢拉下並穿上,在正式換好後就將毛巾慢慢拉開,最後成功更衣。不過由於車內Cam拍攝的角度「相當正面」,女子的動作不時都出現有走光的風險,若隱若現的換衣影片也在網上被瘋傳。

+ 1

在陌生人的車內換衣,算是刷新大量網民的認知,直指影片畫面香艷養眼,笑指「個司機仲係咁嘩嘩嘩,笑死」、「咁急搵條毛巾包住就走?」。不過對於影片,更多網民就認為內容只是虛假的宣傳技倆,表示「好假,做媒」、「呢啲擺拍博出名,又以為自己好正」、「假到仆晒X,尾玻璃塞滿枕頭」、「啲對話背稿咁」、「坐係正中,驚死司機同鏡頭睇唔到?」、「係咁望鏡頭」、「係咁趕時間點會仲帶好口罩出門,而且件衫一件頭過頭笠,著底褲+笠件衫唔使十秒攪掂,專登拎係車換成件事好假」。

原帖:Facebook