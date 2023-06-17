泰國特製600kg巨陰莖求雨成功解決旱災　全村熱捧假陽具遊行慶功

泰國人喜歡佩戴激似男性生殖器官的佛牌「巴拉吉」（Palad Khik），以期獲得神明庇、驅邪招財，不過泰國北碧府（Kanchanaburi）卻有民眾竟為了求雨，將「巴拉吉」放大成600公斤的木製雕像，並圍著它祈福。由於這一幕看起來就像是當地人在向「木頭生殖器」祈福，因此吸引了不少人圍觀。



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據泰媒《The Thaiger》報導，參與了這場求雨儀式的45歲男子馬諾（Manote）解釋，附近居民多依靠種植木薯、粟米等農業活動為生，但由於當地近來高溫乾旱頻傳，導致作物受損，因此他們才想要進行祈雨儀式，希望上天能為農田「解渴」，確保豐收。

為了讓神明注意到他們，這些居民特別訂製了重達600公斤、形似男性生殖器的「木製巴拉吉」，放在路口求雨，豈料祈雨儀式還真的奏效，沒過多久天空就下起了一場雨，讓當地居民興奮不已。

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雖然這些雨水並沒有下在農民迫切需要的種植地，而是下到了附近森林裡，但村民卻不灰心，樂觀認為雨水會落在「巴拉吉」形似龜頭的圓形部位指向的地方，因此他們只需經常調整方向，引導雨水落在正確的位置，最後一定會成功。

當地人也為祈雨儀式獲得回應感到異常興奮，他們開心地舉行了遊行，並在村內推著「超巨生殖器」四處遊走，慶祝降雨，也向神明表達感激之情。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】