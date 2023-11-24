深圳地鐵沿線20大商場一文看清　前海壹方匯快開幕、KKTIME食玩買

有不少港人每逢周末的假期，都會選擇前往鄰近香港的深圳走走，因深圳有超多大商場供大家閒逛，每個商場內都集齊了吃喝玩樂，隨便進一個都已能夠讓你玩足一整天，而最重要的是大部分的餐廳商店價錢都超親民!近日天氣反覆，常常都會突然下大雨，殺大家一個措手不及，但其實深圳有很多大型的商場是與地鐵站相連，大家連傘都不用開，便能玩到盡!為此《開罐》為大家集合了19個連接地鐵站的大型商場，準備遊玩深圳的大家要快快看啦!



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北上深圳玩，突然落大雨?深圳其實有很多人氣大型商場與地鐵站相連，大家可以「滴雨不沾」便玩盡各個商場，不論是吃喝玩樂通通都集齊，大部分的商場都有不少港人最愛的餐廳，就算傾盆大雨都不怕沒地方去!為此《開罐》為大家集合了20個連接地鐵站的大型商場，準備遊玩深圳的大家要快快看啦!

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深圳地鐵沿線20個大型商場

前海灣站

壹方匯

前海灣站壹方匯將於12月22日正式開幕，該商場鄰近深圳灣口岸，深圳地鐵5號線、11號線，以及巴士線路均可直達。據悉該商場面積達8萬㎡，全面打造「城市中心公園Mall」，所知已引進眾多全國首店、華南首店及深圳首店，有CINESKY新天影院、foodrepublic大食代、UNIQLO優衣庫；零售部份包括NIKE、Adidas、New balance、ANTA、 LI NING等大眾運動品牌。同時有一系列受港人歡迎的茶飲咖啡品牌，包括東方梔子、星巴克、奈雪的茶、MANNER咖啡、茶小秈、瑞幸咖啡等。

壹方匯地址：深圳市南山區南山街道聽海大道5059號

交通：

1、地鐵5號線桂灣站

2、地鐵11號線前海灣地鐵站A出口（步行15分鐘抵達）

3、地鐵9號線前灣站B出口（步行14分鐘抵達）

4、深圳灣口岸巴士M507路快線，至桂灣地鐵站（招呼站）

國貿站

金光華廣場

交通:國貿站A出口

地址:深圳市羅湖區人民南路2028號

金光華廣場為最接近羅湖口岸的大型廣場，大家只要乘搭地鐵一個站，便能直達。商場新翻身後，有不少港人都愛的餐廳進駐，包括海底撈、喜茶、奈雪等等，連次次都需要排長龍的太二酸菜魚都有!

老街站

1234Space

+ 10

交通:老街站D出口

地址:深圳市羅湖區東門建設路3018號

集合吃喝玩樂於一身的東門老街「地標」—1234space，有深圳最熱門商場「mini萬象城」之稱，商場一共有六層高，總體超過30萬呎，雖然商場在深圳並不算大，但麻雀雖小但五臟俱全，內裡除了有齊多間人氣餐廳之外，更有不同的韓國潮牌店供大家買買買。

深圳文和友

交通:老街地鐵站G出口

地址:深圳市羅湖區解放路3002號

深圳文和友可謂東門老街的地標之一，文和友有著「小香港」的稱號，不論他的外觀還是內裡都有著舊時香港已清拆的「九龍城寨」的感覺，密麻麻的店舖和住宅的設計，將舊時的感覺一一刻劃在大家眼前，喜愛打卡的大家就一定不可錯過啦!

大劇院站

KKMall

交通:大劇院站B出口

地址:深圳市羅湖區深南東路5016號京基100大廈A座

萬象城

交通:大劇院站C出口

地址:深圳市羅湖區寶安南路1881 號

位於大劇院站的萬象城樓高六層，是羅湖區內數一數二的精品商場，內裡集齊了Chanel、LV、Dior、Cartier等等多個著名精品品牌，於地下一層更有多個專櫃的化妝品牌，和一間大型的進口超市，各國的美食都應有盡有。

科學館站

中信城市廣場

交通:科學館站D出口

地址:深圳市福田區深南中路1095號

中信城市廣場，內裡的餐廳和商店價格都相當親民，最值得到訪的一定就是內裡一間超大的H&M門店和位於地下一層的AEON超市，商品多不勝數，單單這兩間店舖都足夠大家行足半日了。

太安站

喜薈城

地鐵：太安地鐵站C出口

地址:廣東省深圳羅湖區東湖街道太寧路8號

華強路站

世紀匯

交通:華強路站B出口

地址:深圳市福田區園嶺深南中路3018號

園岭站

HALO廣場（桃園路店）

交通:地鐵9號線園岭站D出口

地址: 深圳市羅湖區3002號

HALO廣場是一間內地低密式的廣場，內裡除了有各式各樣的餐廳，商場定期還會設置不同主題活動和市集，讓大家能夠打卡之餘，還可以購買不同的手工藝品，而於晚上大家還可以到商場中的「Halo酒吧」與朋友飲返杯，好好放鬆放鬆。

崗廈站

卓悅中心

交通:崗廈站B出口

地址:深圳市福田區福華一路348號

講到深圳的商場，那便不得不提福田區最大型的綜合商場「卓悅中心」了，內裡共分為三個主題區結成，分別為「西、東、北區」三區，商場內不論是男女老少都必有適合你的商店，內裡的露天位置更時不時會有不同的大型藝術品擺設，讓大家拍照打卡!

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會展中心站

連城新天地

交通:會展中心站A，B出口

地址:深圳市福田區中心城福華路

除了地面的商場外，其實深圳地鐵有不少的地鐵站都會接駁「地下街」，而連接會展中心的地下街「連城新天地」，地下街更分為三期，雖然是地下的街道，內裡除了有超多不同價格超親民的美食餐廳外，更有一個5D的電影院喔!

皇廷廣場

交通:會展中心C出口

地址:深圳市福田區福華三路118號皇庭廣場

下沙站

KK ONE Mall（京納百納時代廣場）

交通：地鐵9號線下沙站B出口

地址：深圳市福田區濱河大道9289號

購物公園站

Coco Park

交通:購物公園站C出口

地址:深圳市福田區中心城福華三路268號

位於福田的Coco Park，樓高5層，內裡有多間人氣的餐廳進駐，除了探魚、喜茶、和超好打卡的西西弗書店外，連韓國非常有名的「姜虎東白丁烤肉」店都有，大家想要吃正宗的烤肉，不同遠走到韓國，到深圳便能吃到了!

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世界之窗站

益田假日廣場

交通:世界之窗站A出口

地址:深圳市南山區9028深南大道

鳳城站

光明藍鯨世界

交通:鳳凰城站A出口

地址:深圳市光明區光明大道藍鲸世界

光明藍鯨世界是內地首個海洋主題影城和首個購物中心內的海洋主題科普館，一進到商場內大家就有如進到海洋世界當中。此外，商場內還有一個能夠讓大家近距離接觸多種動物的動物園，大家不但能夠與其零距離接觸，甚至還能親手餵食動物，喜愛動物的大家就不要錯過啦！

萬達廣場（光明店）

交通：鳳凰城站C出口

地址：光明區光明大道與觀光路交叉口

高新園站

萬象天地

+ 1

交通:高新園站A出口

地址:深圳市南山區南頭深南大道9668號

萬象天地相信大家一定都聽過，但要謹記不要與「萬象城」混淆喔!萬象天地位於南山區的大型商場，商場有超多文青的打卡Cafe，連內裡的喜茶裝潢都與別不同，非常之「PinkPink」充滿少女心。講到商場最標誌性的打卡位，就當然是商場門前的「Bubblecoat Elephant」大型吹氣藝術裝置，到訪萬象天地又怎能不與大象合照一張呢!

水貝站＋洪湖站

KK TIME

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地址：羅湖區水貝一路與水田一街交叉口

交通：深圳地鐵3號水貝站B出口/ 7號線洪湖站D出口

深圳全新地鐵沿綫商場KK TIME 9月剛開幕，佔地10萬平方米，地理位置極方便，乘坐深圳地鐵3號綫(水貝站)和7號綫(洪湖站)皆可到達，商場還鄰近60萬平方米的市級洪湖公園。商場共有六層，近200個品牌進駐，當中有兩大特色主題街區，包括全國首個購物中心大型珠寶主題街區「臻選‧珠寶生活空間」及特色美食街區「FOOD TIME飯堂」，此外亦有多間人氣食肆，如烤魚專門店爐魚、人氣杭州菜外婆家、太二酸菜魚、79漁船、潤園四季椰子雞等，當然還有港人最愛的多間茶飲、咖啡店如奈雪的茶、喜茶、M Stand等。