30歲港男「帶埋阿媽返工」做同事　不忿兒子被鬧阿媽一招震驚老細

香港工作壓力大，不少打工仔返工都呻「要帶埋阿媽返工」，不過近日有網民就在社交平台專頁投稿，指公司內真的有同事帶埋阿媽返工更做同事，結果在一次老細照肺中就出大事了!



近日有網民在FB專頁「奴工處」投稿，指公司有位30多歲的「媽寶」男同事介紹了自己的母親入公司，兩人由母子身份搖身一變為同事身分。怎料有個男同事在工作上出錯，被老細捉了入房「照肺」，同事阿媽知道兒子被老細召見後，要求跟埋兒子入老細房旁聽。

老細知悉後非常震怒，更嬲到問同事阿媽「用咩身分入嚟」，阿媽並沒有因為老細大怒而退縮，更理直氣壯回答是「用阿媽嘅身份」入房，「最後兩母子一齊得罪咗老細」，樓主也概嘆做了社畜多年，「終於見識到到咩叫真正嘅帶埋老母返工」。

網民對該名母子同事的經歷熱議，「孝義 永在心」、「鬧佢，鬧埋佢老母」、「他只是個孩子」，有網民更貼出林作早前偕母鞠躬道歉的相片。不少網民表示雖然帶埋阿媽返工做同事是首次聽聞，卻經常遇到有面試者帶埋阿媽見工，「老母陪見工都預過，個老母咩都幫見工者答晒，最後請咗佢阿媽」、「我以前最癲都係見過用紅色背心膠袋裝CV見interview」。

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資料來源：奴工處