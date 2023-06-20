黃子佼禿頭疑因縱慾一日3次？醫生親解：每日打手槍次數上限是...

台灣演藝圈爆出性騷擾事件，19日清晨一名女網民大爆曾遭一名「演藝圈大前輩」強吻，甚至拍攝裸照，並暗示肇事者為台灣的著名主持人「黃子佼」，事件至今仍繼續燃燒。而除了黃子佼的私生活被瘋傳和放大檢視外，有網民亦留意到黃子佼在道歉影片中，首度曝光了禿頭的問題，也自爆年輕時可以「一天3次」，令網民不禁聯想到「禿頭」的主因可能是因為縱慾過度！



台灣知名主持人黃子佼被大爆性騷擾事件，19日他發出了3段自拍影片，坦承自己犯錯，同時揭露自己有病態性格的原因。他稱從小就目睹過母親與情夫出軌，也接觸了日本的AV文化，自爆當年進入演藝圈時性慾旺盛，一天可以3次。而在影片中，他也首度露出了禿頭的一面，自爆一直以來都是靠戴髮片來掩飾掉髮真相。不少網民也不禁聯想起「自慰導致禿頭」的迷思，其實一位泌尿科醫生就曾經解釋過兩者的關係。

👉內地女遊尖沙咀某大商場疑似踩屎！保安竟用一招確認 惹網民爆笑

FB@黃子佼

台北市聯合醫院忠孝院區泌尿科醫師程威銘曾經在YouTube上拍片分享，直接地表示「禿頭並不是因為自慰過度造成的」，同樣的縱慾過度也不會導致禿頭。他也解釋了造成雄性禿頭的重要原因是「男性荷爾蒙」，但其他包括清潔不夠、遺傳等的原因。但不是代表男性荷爾蒙多就會造成禿頭，而是因為人類毛囊十分特別，男性荷爾蒙隨著血液到了頭皮之後，還要經過局部的激素「二氫睪酮（簡稱DHT）」，才可以真正作用至毛囊細胞。還稱DHT比一般血液中的雄性荷爾蒙強度高出10倍，即便只有一點點作用也會很劇烈；反而男性荷爾蒙分泌旺盛、頭皮激素少，禿頭情況也會比較輕微。

👉港媽怒呻外傭著Bra Top通屋走 憂老公狂𥄫會出事!一理由堅持少布

+ 10

至於自慰會造成禿頭的迷思，程醫師表示「自慰只會造成體內男性荷爾蒙些微、輕微、一點點的波動，而且這樣的波動可能一天內就結束，這樣的波動不足以導致男性荷爾蒙去影響頭皮的毛囊，然而造成禿頭」。提醒大家如果有慾望的話，就去做吧，並不會因為這件事讓你變成禿頭。

👉男子駕駛時誤用一物被懷疑醉駕 無飲酒但吹波仔超標!慘被警方包圍