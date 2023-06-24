Pan Piano越著越少布「全裸曬M字腿」網民震驚：變成Porn Piano了
撰文：COOL潮流生活網
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坐擁350萬位訂閱的台灣鋼琴 Youtuber 「Pan Piano」（小P），擅長以 Cosplay 的方式演奏鋼琴，火辣身材可說是一場用「看」的也能好好享受的音樂饗宴。但近日卻有網友認為，小P的服裝尺度越來越大，可以說是「直接整個魔改，毫不避諱」，立即引發網友熱議。
台灣鋼琴YT「Pan Piano」尺度越來越大了？
曾為鋼琴老師的小P自2016年便開始經營Youtube頻道、上傳自己的鋼琴演奏，而Cos成該樂曲適合的服裝造型，更是她的吸引台日粉絲關注的一大特色。近日有網友在PTT發文問說「Pan Piano尺度是不是越來越大了？」，以前的造型至少是真的cosplay，而近期的穿著布料越來越少，不但有背部全裸、高衩巧露絕對領域，火辣裝扮讓粉絲看得鼻血直流。
【圖輯】網民問：尺度是不是越來越大了？點圖放大看更多「Pan Piano」性感照👇👇👇
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貼文一出掀起不少網友討論，「流量密碼阿」、「競爭變大了啊，要下猛藥惹」、「變成porn piano了」，但也有人聲援小P，「只有封面！裡面實際上都蠻正常的」、「支持」、「身材真的很辣」、「清楚定位 而且敬業 地方太太很厲害」、「好～我要去欣賞鋼琴陶冶身心了」。
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