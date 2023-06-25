陰莖冷知識｜早上無勃起＝陽痿嗎？泌尿科醫生揭6原因導致沒晨勃

晨勃為正常生理現象，更能反映男性的健康狀態，早起鳥兒狀況不佳，泌尿科醫師表示，晨勃是性健康的指標之一，他列出6個可能造成早上沒有升旗的原因，供男性朋友參考。



【圖輯】點圖放大了解「6個原因導致沒晨勃」👇👇👇

+ 11

台灣泌尿科醫生高銘鴻在社交平台分享，夜間陰莖勃起（Nocturnal penile tumescence, NPT)，也就是大家所說的晨間勃起，是GG在睡眠中或剛醒的時候自發性的勃起反應，一般來說晨勃一晚約會有三到五次，尤其在快速眼動期，至今原因尚未有定論。

高銘鴻指出，晨勃是性健康的指標之一，並整理6個可能造成早上沒有升旗的原因，如果持續一段時間沒有晨勃，應該要注意身體狀況，建議到泌尿科檢查。

【相關圖輯】性愛那些事｜中醫師揭6大壞習慣致陽痿 食這水果有助改善性能力（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

一、三高：高血壓、高血脂、高血糖、糖尿病、心血管功能異常等，都可能影響勃起功能

二、睡不好：睡眠中斷的話，夜間勃起頻率當然會受到影響

三、藥物副作用：某些安眠藥、利尿劑、胃藥、抗抑鬱藥物等也有可能會影響勃起功能

【相關圖輯】自慰｜男生打手槍2大禁忌 醫生揭力度是關鍵：做錯恐患射精障礙（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

四、抽煙、酗酒：抽煙有可能會助長動脈硬化的不良影響，使得血管擴張擴張困難，造成不舉的情況。抽煙者罹患勃起功能障礙的機率比不抽煙者還高上很多。而長期酗酒者經研究發現會有勃起能力下降、精液產量降低和精子數量減少的情形。

五、老化：男性朋友可能會隨著睪固酮等男性荷爾蒙減少等原因，使夜間勃起次數減少

六、白天已經充足勃起了：白天已經有充足的「自我訓練」，身體會需要休息，因此夜間勃起次數自然就會減少了

【相關圖輯】自慰｜一日可以打幾多次飛機？專家揭人體極限：超過這次數會射血（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

黃子佼性騷流彈飛/董至成遭爆上酒店「欠100元不還」 他首度回應：連本帶利還500元行嗎？

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】