MissAV 6月最受歡迎女優Top20　三上悠亞重返三甲　呢位人氣急升!

夏日熱辣辣，當然要看一些「清涼」的東西來消消暑啦!MissAV網站最新的6月最受歡迎排行榜已經出爐，今個月的排行榜再一次大洗牌，即將於8月引退的三上悠亞排名急升，由上個月的12位一路直打重回頭三甲，而排行榜當中一位女優更突破重圍，由TOP20榜外直衝入TOP5！究竟是誰呢?大家快看看吧!



成人影片網站MissAV最近公布最新6月的最受歡迎女優排行榜，於榜單當中即將於8月引退的AV界女王三上悠亞終再重返三甲，排名第三。三上悠亞於4月和5月排名均5甲不入，上月更是跌出10名外，這次重回第三名，不知是否因三上的AV作品數量正式進入倒數呢?除了三上悠亞，這次排行榜亦有多位女優排名大洗牌，上月排名第二的篠田優跌出頭三，排名第四，而本排名第5的樞木葵更是直跌出TOP10。

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但講到排名最為令人驚訝的，便一定非排名第五的女優「美園和花」莫屬，上個月美園和花的排名連TOP20名都不入，但這個月卻直接升超過15名，直衝入頭5的榜單。想知道還有哪些女優上榜?排名第幾?快看看最受歡迎榜的TOP20女優榜單啦!

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TOP20最受歡迎榜女優

第20位 羽咲美晴

第19位 藤森里穗

第18位 葵司

第17位 東條夏（東條なつ）

第16位 稻場流花（稲場るか）

第15位 大槻響

第14位 今井夏帆

第13位 白桃花（白桃 はな）

第12位 夢乃愛佳（夢乃あいか）

第11位 樞木葵 （枢木あおい）

第10位 濱崎真緒

第9位 美谷朱里

第8位 彌生美月（弥生 みづき）

第7位 渚光希（渚みつき）

第6位 波多野結衣

第5位 美園和花

第4位 篠田優（篠田ゆう）

第3位 三上悠亞

第2位 河北彩花

第1位 松本一香（松本いちか）