港漂女餐廳倒瀉奶茶激驚青　店員一暖心行為即破防：我沒忍住哭了

近期，於網上時不時都會看到有內地的遊客斥香港餐廳態度差歧視的相關帖文，引起網民熱論。然而日前有港漂女就於社交平台上分享，自己於香港的「真實經歷」。她表示自己日前於餐廳內不小心打翻了一杯「只喝了3口的港奶(奶茶)」，讓她立刻尷尬到極點「像個犯了錯的孩子」，但正當她感緊張徬徨之際，餐廳員工的一個動作卻讓她暖心到「一個人哭了出來」。



日前，一名港漂女於小紅書上發文以「在香港餐廳沒忍住一個人哭出來了」為題發文分享指，自己日前於香港的一家餐廳進食時，不小心失手倒瀉了一杯「只喝了3口的港奶」，不論餐廳的沙發、桌子還是地上都「流滿了奶咖色的液體，還有冰塊」。事發一刻，她既尷尬到滿臉通紅「像個犯了錯的孩子」。

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而正當她既尷尬又緊張時，餐廳的店員竟「第一時間衝過來」，樓主表示即使店員「幾乎不會說普通話」，而她本人亦「完全不懂粵語」，但店員還是照樣用「肢體語言」來安慰她「沒有關係沒事的」，並立刻為她換到旁邊的座位，然後「送了一杯新的奶茶」給她。樓主指，店員還叫她快喝， 「旁邊的衛生他們會收拾」，縱使店員帶著口罩，但他們善意的眼神「笑意從眼角蔓延出來」，讓她感到倍感「暖心」，忍不住「一個人哭出來了」。

圖自山竹淺淺（捲心菜版）小紅書

樓主表示，除了茶餐廳的暖心事讓她感動到哭外，她迷路時港人的主動帶路，她買酸奶時摔破盒子，港人給她換新的還表示若在店內跌爛「這件食品拿出去之前他們都要負責」，讓她感到更愛香港「像愛我的故鄉一樣」。她表示雖不想「做兩地的比較」，但她從小生活的環境，不論是倒瀉了奶茶還是飯碗都等於是「大事情」，即使是因店員的問題而導致，他們都會「被攔著要賠錢」，而她也只好「面色羞愧的趕緊掏錢」，而這次的經歷讓她真的超感動，更表示「我為看過這裡的世界而感到充盈和幸福」。

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帖文一出隨即引起網民熱論，有網民對此表示「因為大家都是很有禮貌很有素質的人」，「香港人很好人的 素質 禮貌都在線。」。有不少網民則分享了自己於香港同樣遇到的暖心事，「我生兩個孩子，孕期在香港地鐵裡被讓座的概率幾乎是90%以上」，「我回家路上拿重物，包括小朋友在內，有10幾個人幫我拉門按電梯的」，網民更表示有時候那些覺得被歧視的人，很有可能是「自己做了跟當地文化不同的行為而不自知」，才會覺得別人歧視，但實則別人並不是故意針對，而是就事論事。