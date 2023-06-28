港女轟深圳知名按摩店湯悅5大伏位　當眾除衫推油：衰過去難民營

平日工作壓力大，一到假期當然要放鬆放鬆啦，深圳的按摩店因出名性價比高服務好，因而常常吸引不少港人光顧。但日前就有港女發文呻指，自己於端午節去了位於深圳一間超人氣的骨場「湯悅溫泉汗蒸」按摩，誰不知竟超中伏，讓其不禁怒打千文狂數N個伏位。她表示店內不論是環境衛生、服務還是店員態度通通都超惡劣，讓其直指貼錢買難受，「仲衰過去難民營」。



該名港女於Facebook專頁「深圳大灣區好去處開心share」上發文表示，自己於端午節當日到小紅書上「吹到勁行」的內地知名連鎖按摩店「湯悅溫泉汗蒸」按摩，網上對該店舖的評價，都是「話好多嘢玩，又免小費，又可以過晚咁」，自己當日購買了套票，從樓主的單據上看，每位約$615人民幣，當中包括「過晚費，全身按摩，一個大堂項目，一杯野飲同一碗牛肉麵」。

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港女表示，她單單一入門口「已經嚇親」，「成個場好似無冷氣咁」，整個地方都「熱到好似焗桑拿咁，換件衫都標曬汗」。她還表示，若大家要去沖身，是「唔俾著住衫行去浴室」，除此外他們的沖涼位竟是一個「大浴場」，整個浴室「無門無牆無浴簾」，大家沖涼都是「你眼望我眼」，情況相當尷尬。

圖自Klook

1.地板多頭髮又「笠痴痴」

環境方面，樓主指除了去洗手間外，「全個場地唔准著鞋」，但場內的地板相當骯髒，不但有超多的頭髮，餐廳的地板更是勁油，整個地下都是「笠痴痴」。

2.按摩「唔足鐘」

樓主表示，自己和朋友的套票中有大堂和全身按摩的項目，她們分別選擇了按腳和拔罐的項目。她指按腳方面並沒有大問題，而唯一的問題就是「按唔足鐘」，「就話按30分鐘，但按咗25分鐘就完」。至於朋友的拔罐項目，她就表示朋友的技師到場後才知悉是要做拔罐的項目，並感到相當驚訝。樓主更偷聽到該名技師與另一位職員「細細聲話佢唔識拔罐」，但對方竟然話「沒關係，照做吧」，讓他們嚇得當場將轉換項目，避免出事。

圖自Facebook專頁「深圳大灣區好去處開心share」

3.當眾除衫按摩毫無私隱

至於全身按摩的項目，樓主指她選擇了60分鐘的推油按摩，但沒想到按摩師「竟然係大堂凳幫我推」，大堂凳不但相當擁擠，技師需要「騎住我幫我按」外，樓主還表示他們需要趴著按摩，但大堂的凳根本「無抖氣窿」，「一趴低會窒息」，因而他們需要頭睡在腳位，「扭住條頸咁趴」，不但超辛苦而且還「好唔衛生」。

但最讓其感到不滿之處是，全身按摩推油的項目本來就是需要「除衫按」，他們需要在大堂按，那即代表他們要於眾人面前除衫按摩，她表示「即係勁易俾人睇到我重要部位」，直斥店舖這樣的安排「真係好唔重視女性嘅私隱」。

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4.過夜要瞓「太空艙」

樓主指，本以為她買價錢較高的套票，「點都有間房瞓下掛，無房都俾張大堂凳瞓下」，誰不知結果是甚麼都沒有，若他們要睡覺的話還要另外收「199人民幣/3小時」，讓其直呼「個價直頭可以出去book 酒店」。最終他們只好到公眾區的一人「格子間」，即類似太空艙的地方睡覺，但於走到睡覺區的途中，他們竟發現「成班職員瞓晒喺大堂按摩凳」，讓他們當下心裡「好唔滋味」，不解為何職員返工都有床瞓，相反他們來消費的卻要睡「太空艙」。

最生氣的是太空艙內，地下只有一張竹蓆，「無枕頭無被，仲要勁熱勁焗」，讓她不禁直呼「唔講以為自己入左焗爐做乳豬」。當她向職員反映床位內沒有枕頭時，對方竟然「攞人哋攞黎晾緊腳嘅攬枕」給樓主，枕頭上不但「有毛有頭髮」，有些位更是「黃色」的。加上因只剩下最底層的太空艙位，床位外出面地下條地腳線長開的白燈，「勁殘眼」，凌晨時又有超多人在外面走來走去，讓他們根本不能入睡，最終忍受不住凌晨4點時提早離開，即尋找別的酒店睡覺。

圖自Facebook專頁「深圳大灣區好去處開心share」

5.店員態度極差

而直到他們離開時，到大堂打算向職員拿回自己的鞋時，才發現店員是將所有客人的鞋亂放，「堆到成座山咁」，超級不衛生。此外樓主更補充指店內的職員不論是按摩，找枕頭還是幫他們取鞋離開的職員都「超無禮貌」，不但「望都唔望人就轉身走」，還向他們「反白眼」，整個體驗他們4人總花費了2854人民幣(約3084港幣)，讓她表示真的貼錢買難受，「仲衰過去難民營」。

根據網上資料，「湯悅溫泉汗蒸」為內地知名連鎖的水療店，於全國多地例如深圳、珠海等地都設有分店，而最接近香港是位於深圳的車公廟店，場地占地約65,000呎，內裡有湯泉、汗蒸、餐飲、客房、足療、按摩、電子競技等等的設施供客人使用，是一間綜合性的水療按摩中心。

帖文一出即引起網民討論，有網民表示「走難式體驗，貼錢買難受，慘慘豬」，「的確又貴又唔乾淨」，「三千蚊。。。去湯崎有房瞓啦」，「收費唔平仲要瞓太空艙，仲要咁嘅服務態度」，但由網民卻表示自己去光顧時，除了收費和沖涼時的確沒有遮擋，其他幸好「冇遇到樓主咁灰暗嘅事」，有網民則表示這類的綜合按摩場，基本上都是讓客人能有地方「玩下hea 下」，並不能要求太多，若真的要按摩則可去傳統只提供按摩的骨場。