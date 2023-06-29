直播主達哥飛台灣放煙花疑被警方帶走　網民：直播被捕香港第一人

香港知名直播主及YouTuber達哥（林慧韡）自2011年9月11日開始於網上直播打機後一直備受網民熱捧，曾經於2015年第三屆香港高登男神總選獲第一名。日前（26日）因Sony獨佔的年度大作《FINAL FANTASY XVI》（FF16，最終幻想）正式開售，達哥前往台灣訪問FF16的製作人吉田直樹，於28日晚上直播戶外台的時候卻疑似被當地警方帶走？



（Twitch影片截圖@達哥）

達哥每逢大時大節例如除夕、新年或「台慶」等日子均會有特別慶祝活動，例如準備煙花動畫、在遊戲中以火箭炮代替煙花、唱賀年歌曲等等。日前，達哥前往台灣準備訪問FF16的製作人吉田直樹，而晚上的時候他雖身在台灣卻依舊開啟了戶外直播，讓一眾粉絲驚喜萬分。28日晚上他在晚上約8時開啟戶外直播，標題為「11周年煙花匯演」，他於直播中表示自己「排除萬難」、「同好多單位溝通」，並展示自己所準備的煙花。

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（Twitch影片截圖@達哥）

其後達哥於直播中連環放了1小時的煙花慶祝11周年台慶，過程中不時與聊天室的觀眾互動並互相祝福，一眾身在香港的觀眾都表示相當漂亮和感動，並表示希望一眾兄弟（達哥對觀眾的稱呼）都能身體健康、開開心心。

惟直播大約過了一小時後，有兩名相信是當地警員乘電單車到達現場，並向達哥問話。過程大約5到6分鐘，但無法聽到達哥與警員之間的對話，只聽到直播最後，達哥向觀眾表示「停一停」、「放心，無嘢嘅」、「一陣間無事會再開返（直播）」便匆匆關掉直播，惟之後並沒有再次開啟直播，亦沒有更新社交媒體。不過有網民發現他在晚上10時15分於直播聊天室中說話，並指自己「無事都上（報紙）？」、「消防局話合法」。

（連登討論區截圖）

根據台灣消防局的公告，台灣的爆竹煙火有分成「專業爆竹煙火」及「一般爆竹煙火」兩大類，「專業爆竹煙火」必須由符合資格的專業人員施放，且要事前申請；而達哥這次直播中施放的仙女棒、沖天炮則為「一般爆竹煙火」，只要符合各地方政府的爆竹煙火施放自治法規，及避免在在容易造成危險的地方施放即可。

台灣消防署行政公告截圖

而達哥除了多次表示自己放煙花是諮詢了許多單位，也得到消防署的認可之外，他亦曾於聊天室中表示自己需要於10時前全部放完，根據達哥早前的直播所述，他放煙花的地點疑似是桃園市大溪橋，而桃園市爆竹煙火施放管制自治條例第 5 條中有指明「每日上午八時前及下午十時後，不得施放飛行類、升空類、摔炮類之一般爆竹煙火。」因此有網民和觀眾推測達哥是因為太嘈吵，阻礙到當地居民休息而報警，但過程理應沒有犯法。惟事件的全貌也許要等達哥下一次直播親自講解了。