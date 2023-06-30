芭蕾舞美女老師下海拍AV當兼職　學校揭發後竟咁做！網民轟：歧視

日本新晉AV女優藤環奈（藤かんな），同時是任職8年的芭蕾舞老師。近日，疑因芭蕾舞學校發現她是AV女優的身份而毅然解僱藤環奈芭蕾舞老師一職。事件引起大量網民熱議。



Twitter（@fuji_kanna8）相片

藤環奈在2022年7月出道，今年33歲的她自4歲就開始學習芭蕾舞。在今年6月，藤環奈的作品《ヘアヌードの湖》更登上電子版寫真集綜合網站グラビディア排名第一（番號：JUQ-010），該作品正是以芭蕾舞為主題的寫真集。

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在6月中旬，藤環奈在Twitter發帖，稱她在芭蕾舞學校任職老師8年，但近期與老師學生的關係感到疏離。直至6月下旬更被學校中止教班，而原因是校方知道藤環奈的AV女優職業身份。有老師和家長更對她表示：「你為什麼這麼做？你有考慮未來嗎？」、「我不希望你用芭蕾來做這種事」、「這對那些欣賞你跳芭蕾舞的人來說是一種背叛」校方因學生和家長的不滿而決定解僱她教師一職，藤環奈感到不知所措、疲累。但因學校對她是AV女優工作的看法和學校的決定，她依然決定辭退芭蕾舞老師一職。

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有網民同意校方的做法，留言：「我能理解老師不希望這樣的東西用在芭蕾舞中的心情」、「不單單是對孩子的精神打擊，還有家長的投訴」甚至有校方家長表示：「不想讓孩子被人認為是在AV女優的芭蕾舞學校學習芭蕾舞」

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亦有網民支持她擔任AV女優一職，同樣可以擔任教師，有網民指：「你可以自由地做任何你想做的事，我認為在任何職業中都該為你的工作感到自豪」、「這是你的選擇。今後要是能把芭蕾帶進AV界就好了」、「又唔係偷唔係搶唔係犯法，靠體力勞動賺錢都比人道德批判嗎」