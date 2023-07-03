香港街頭驚現漢服大媽　網民嚇親：盂蘭節？原來為一活動濃妝豔抹

在大家都提倡穿衣自由的年代，大家都可以選擇自己穿喜歡的衣服，甚至我們去旅行時也會體驗當地傳統服裝，例如韓服、和服等等。近日就有不少濃妝豔抹的大媽在香港街頭出沒，率先帶領漢服潮流，引起不少市民圍觀，網民對這種穿衣風格不敢恭維，一面倒負評並直言「時運低，七月出街小心」、「全部姥姥，無小倩」。



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近日有不少大媽穿漢服的照片流傳至Facebook專頁「香港突發事故報料區及討論區」，引起不少網民爆笑並熱烈留言。近日響應香港回歸26周年，香港維園舉行「維園慶回歸」活動，當中華服體驗展區提供免費的試穿及化妝服務，深受內地旅客歡迎，有不少目測四、五十歲的大媽濃妝豔抹、盛裝打扮，紛紛成為後宮佳麗香港在維園瘋狂打卡留念，引起不少路人圍觀。

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其實內地旅客在香港帶領國風潮流已有一段時間，在大熱天時下在迪士尼也不難發現她們對漢服的堅持及熱愛。而當天除了維園有不少後宮佳麗爭相鬥艷之外，也有後宮妃子微服出巡，在香港的不同角落出沒。有其中一位佳麗在社交平台小紅書上表示得到很多市民的合照邀請，榮幸有機會與西安展區老師對話，直言「感恩的心，希望以後越來越多同類型的活動」。

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有網民成功捕獲身穿漢服的大媽在尖沙咀龍豐藥店出沒，但一面倒對這種熱潮和裝束並不買單，毒舌直斥「七月十四提早了」、「係地鐵月台見到佢地，佢地真係好自豪行catwalk咁，見到佢地化咁白同裝束嚇到彈開左」、「 盤絲洞嗰啲係咪走曬出嚟嘅」。

《HOYTV》截圖

Facebook「香港突發事故報料區及討論區」截圖

資料來源：香港突發事故報料區及討論區、各界慶典委員會、小紅書@鹿德音