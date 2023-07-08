港女意外發現老公偷用飛機杯 自爆每月愛愛X次好滿足!網民笑:明晒

性事是夫妻關係中維繫感情的重要一環，往往在感情中床事不契合也會成為分手甚至離婚的動機。近日一名港女在討論區上發帖，稱意外發現丈夫背囊藏著飛機杯（男性自慰用品），還有一支已經快用完的潤滑液，因此感到很不開心，還自爆了每月的床事次數，認為每次都十分盡興，不解另一半為何要這樣做，網民卻在知道實際次數後笑指「明晒」！



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港女在親子王國討論區發帖，稱自己在偶然間發現C6（死佬）的背囊裡有飛機杯和一支所剩無幾的潤滑液。於是不禁忐忑的表示「我要唔要問佢呢？」還稱對方日日都有返屋企，十分疑惑對方在什麼地方自慰，因為對方與她早上一同出門上班，晚上比她更晚回家，懷疑「事發地點」應該不在家。

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對於突如其來的發現，港女坦言「個心突然好唔開心」，畢竟對方對自己有所隱瞞，讓她難掩心裡難過。她也在帖子中再度補充，自爆與丈夫的床事次數是「一個月1-2次，每次大家都很盡興，我係唔明佢喺邊度自慰」。網民看到這裡卻紛紛表示「明白晒」，直言對方有機會認為每個月的床事次數太少有不滿足感，又不想打擾事主，於是選擇隱瞞她自慰。也稱其實行為好正常，沒有不能接受的理由，網民更意外地力讚「用飛機杯有乜問題？」、「又唔係岀去搵女人，又唔係唔同你做⋯獨處空間很緊要呢」、「不想麻煩妳啫」、「冇出街食，已經好好了」。

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也有人生氣地反斥樓主，「唔好攞假嚟丟啦，佢已經盡緊責任㗎喇」，指比起理會自己開不開心、對方在哪裡用、什麼時間用這些問題，應先想想為何對方要用這種方法解決性需要，即使她自覺床事次數足夠，被隱瞞的感覺不舒服，也應該想想這段關係中，對方是不是也有不舒服的感覺，也勸她好好檢討一下自己，而非檢討對方，才是維持這段關係的上策。

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