颱風蘇拉｜打風飛機航班都可以照飛？ 天文台說：機場升降看3因素

「臨去旅行先黎打風，唔通個天都唔鍾意我？」，去旅行的大家一聽到8號風球一定都即情天霹靂，航班一延誤或取消行程隨時都化成「泡沫」，但大家又不必太灰心，原來打8號風球都未必無得飛㗎！天文台就聯同香港機師一齊爲大家解惑，其實飛機能否起飛主要看3因素！



《特務搞飛機》劇照

打8號風連巴士都暫停服務，如此大風飛機更加沒可能起飛啦！若大家有如此的想法，那就大錯特錯啦！天文台就曾拍攝影片解釋，飛機能否升降其實最重要看的是風向和風速，與天文台懸掛的風球強度並不一定有直接關係！

1.強風風向

天文台指，飛機起飛主要是借助逆風來提升浮升力，而香港國際機場的跑道是「東北偏東至西南偏西」，因而當風向與跑道角度平衡是反而是有利於飛機起飛。但若風向是吹向「東南或者西北風」的話，就會變成所謂的「側風」，側風若太強勁是會影響飛機升降時的平衡，令飛機偏離跑道中線不但至，若飛機機翼其中一邊太接近地面，更會增加發生事故風險！

2.「風切變」的影響

除了側風，若飛機遇到「風切變」都同樣會受影響，香港國際機場位於大嶼山北面，因地形影響當氣流橫過大嶼山高山時，便可能會形成「風切變」，高速的氣流會於山峽形成，於高速氣流之間又會有較低速的氣流出現，因而逆風的風速有可能於短時間內改變，當逆風增強時飛機浮升力變會增加，當減弱時又會令飛機下沉，加上天氣惡劣，機場的地勤人員未能如常工作，甚至能見度低都會對航班有所影響。

3.附近地區+目的地天氣

圖自「hkweather」YouTube頻道

但香港機師鄭楚衡亦表示，即使香港機場該區沒有雨，沒有側風和風切變，但有時候航班都會有可能因沿途的天氣、目的地狀況、空中管制而受影響。鄭機師表示，若經雷達看到有「積雨雲」機師都會盡量避開，因飛機經過時可能會有冰雹、行雷閃電和氣流，所以機師都會等待雨雲過後才起飛。此外，有時候航空公司都會因應颱風的影響程度而將飛機進行調配，因而大家的航班都能會有改動和變動喔！