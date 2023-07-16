台女目擊老公偷舔原味底褲　驚呼變態：還有白帶！性專家竟反撐

常聽到有男子上網購買「原味內褲」的事件，讓人不禁覺得噁心。有女網友向台灣最美性學博士許藍方求救，表示老公偷聞她的內褲「還舔上面的白帶」，讓驚見這一幕的她原地嚇傻，不知該如何面對，雖然對方坦承喜歡她的「原味」，但衝擊舉動至今回想起來仍令人反胃，她求問「有辦法改變嗎？」許藍方解釋，這是戀物癖，沒有對錯也非疾病，若無法接受只能靠雙方溝通，但她坦言「至少是單一對象，是還蠻好的」。



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許藍方在YouTube頻道《可樂研究社》指出，一名人妻透露老公常替她買「棉質新內褲」，原以為是擔心她泌尿衛生問題需勤替換，直到某天洗完澡撞見老公正在偷聞內褲，還舔殘留在褲底的白帶，讓她嚇到無法動彈，對方東窗事發也愣住。雙方經過冷靜後深聊，老公才坦承「喜歡原味內褲」讓她不知如何面對，回想起來仍感到變態又噁心，求解該怎麼辦。

對此，許藍方解釋，有種性癖好為「戀物癖」，其沒有對錯也非疾病，只是喜歡「沒有生命的東西」或與其互動，像是絲襪、內褲等等，若無法接受可以告知對方「不喜歡這樣的行為」，但會有此舉不是變態、也非不正常，只是喜好因人而異，像是有些人喜歡看伴侶Cosplay，或愛看伴侶穿特定服裝等等。

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「至少我覺得他是喜歡聞你的內褲，是還蠻好的。」許藍方直言，這不需要改變，若無法接受可試著溝通，試問「看他要不要在你不知道的情況下聞，（這樣）你可以接受嗎？還是希望他完全改掉這習慣？」

至於內褲上的白帶，許藍方則說，若另一半喜歡聞，代表分泌物味道應該是正常的，因健康的白帶無味、無芳香。她也呼籲有戀物癖、喜歡聞原味內褲的男生們，若聞到飄魚腥味的白帶請告知內褲主人應就醫，代表感染了。並坦言自己也有聞內褲白帶的習慣，「有白帶是正常的，只要顏色跟味道沒有異狀，其實可以接受」。

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