素海霖奪2023上半年AV銷量亞軍　單人片銷量力壓三上悠亞河北彩花

今年3月，香港女星素海霖以藝名繪麗奈在日本AV界出道，成為香港首位在日本出道的AV女優，不少香港人都表示要大力支持！如今2023年上半年已過，日本著名成人網站Fanza也公佈了2023年度上學期成績表，素海霖竟位列單人影片上半年的銷量冠軍！



（Fanza官網截圖）

日本著名成人網站Fanza每隔一段時間均會公布AV女優的銷量排行，近日Fanza也公佈了2023年度上半年DVD銷量排行榜，當中香港本土AV女優素海霖（藝名：繪麗奈）的出道作（FSDSS-644）更名列第二位，力壓三上悠亞、河北彩花等一線女優，僅次於三位超人氣女優三上悠亞、 新有菜和相澤南的聯合作品（SSIS-698），因此只計算單人作品的話，素海霖的出道作等於是上半年的銷量冠軍！

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2023年的上半年對於AV界來說絕對是風起雲湧，三上悠亞和相澤南兩大人氣女優宣佈引退傷了不少老司機的心，因此她們與新有菜的聯合作品能夠登上銷量排行第一也不意外，銷量僅次於這部被喻為「夢幻作品」的素海霖出道作也間接反映了香港人有多麼的支持她。

（S1影片截圖）

一眾香港網民對此意見不一，留言區的意見普遍認為素海霖名過其實，出道作銷情驚人的主要原因還是因為素海霖為香港女優的原因，也有網民認為現今很多人看AV都不是透過正版渠道，又或者是透過成人網站的月費服務，香港人集氣一起買素海霖的出道作實體碟以作支持，很容易就能將銷量推高，從素海霖的第二部作品無法打入百大就可見一斑。

不過也有網民留言支持素海霖，認為就像看奧運一樣，港人支持香港人不需要太多原因，認為香港人對香港人特別苛刻。也有網民拿港產片作為類比，認為香港人就是喜歡支持「小眾」和跟紅頂白，覺得自己有眼光。當素海霖不再是小眾後，就會放大檢視。也有網民笑言支持素海霖的也沒空上網留言，他們正在忙「正經事」。