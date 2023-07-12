公司Server房突升至40°C！打工仔半夜飛的撲救　開門見1物超震憾!

相信每個辦公室都總會有些特別「騎呢」的事情發生，日前就有位打工仔發文分享指，公司IT部同事於半夜突然收到管理處指他們「Server房」過熱，便即「飛的返公司」一探究竟，誰不知竟發現有人將公司的冷風機轉做熱風吹1「私密」用品，場面震驚所有同事!



《AV帝王》劇照

日前，有名打工仔於Facebook專頁「奴工處」上發文分享指，公司IT部同事早前半夜突然收到公司的大廈管理處通知他們的Server房有過熱的跡象，為了一探原由同事便即「飛的返公司睇下咩事」，但沒想到竟發現原來是有人將公司的冷風機轉做熱風，用來吹兩條「男裝底褲」，結果該些熱風就吹到入Server房，讓機房溫度升到接近「40度」!

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IT同事發現後，就即刻幫兩條「底底」影相，並發布到公司群組尋求它們的「主人」，後來發現該兩條底褲是屬於一位由廣州調來香港的男同事，而他之所以會將底褲「拎返公司吹」是因「佢話係酒店吹唔乾」，其後該為同事亦於群組中「認衰」，表示自己並不會再犯，並讓一眾同事幫忙「保密」。

《IT狗》劇照

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帖文一出即惹不少網民爆笑，有網民表示「點解要轉熱風? 冷風吹唔乾嘅咩?」，「開風筒吹啦」，更表示「呢條友一定好憎公司」，「佢應該係對家公司派過嚟嘅」，搞笑指該位吹底底的同事以此攻擊公司，有網民則對樓主如此「口密」感爆笑，「不是要保密嗎？」，「我最鍾意希望大家保密呢句」，「上左group，仲想保密」。有網民則大讚該位同事十分聰明，懂得「善用資源」，是一位不可少的「人才」。