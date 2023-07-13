日本核廢水｜香港擬禁十都縣海產進口　四大都縣海產名物一文睇清

香港因應日本計劃排放核廢水而擴大對食品限制，為防止高濃度廢核水流入香港，對香港整個生態及食物安全有影響，政府禁止大量海產進口，意味東京都、千葉等十個地方的海產會被禁入口，日本排放核廢水將維持30年，價格必定會被抬高的同時，難道真的在香港30年不吃日本魚生、海鮮？



現時香港不少海產都由日本進口供應，政策實施後，所有日本的新鮮、冷藏或乾製等方法製的水產、海鹽、海藻都會被禁運。除了日本料理店，一般火鍋店必有的昆布湯也會受到這個措施的影響，有不少日本料理師傅或店鋪會轉移策略，將刺身等生食菜式轉為更多熟食，例如：日式豬扒飯、鰻魚飯、拉麵等等，但都有不少人覺得「唔係個件事」，熟食無法取代刺身在香港人心目中的地位，有不少網民表示「照飛去日本食」。

有四縣盛產海產，深受香港人喜愛，其中有部份海產會透過空運到港，但政策實施後可能在香港便不能吃到了。

1.宮城縣—日本蠔漁獲量最高其中一個地方，盛產生蠔、海鞘、金華鯖魚。

2.千葉縣—漁業繁榮的地區，使用新鮮海產製作的美食眾多，盛產紅金眼鯛、伊勢龍蝦等高級海產。

3.福島縣—位於暖流與寒流的交界，引來許多鰹魚與沙丁魚魚群，常見的魚包括比目魚、鰈魚、鰤魚、章魚、鮑魚和螃蟹等，也是出產的海膽的產地其中之一。

4.茨城縣—僅次北海道的農業大縣，海鮮也非常豐富，當地盛產鮟鱇魚，當地人用其煮火鍋，富含豐富的膠原蛋白且低脂肪，廣受當地人和不少遊客的喜愛。

唯一慶幸是在港最普遍的三文魚未受影響，因供應來源更多來自但澳大利亞、挪威等，但相信今次日本禁運對香港本地市場亦有莫大影響，日本產地來港的水產成本價會進一步提高。

消息一出被網民一面倒怒批政策「無謂」，認為海水是動態流走的，正常是全球的水質都會受到影響，認為若是擔心水質污染影響市民身體健康，應再從多幾個方面入手，而不是只單單解決一個表面問題，又令日本產地的水產價錢增加，「其實地球係圓既，有冇諗過呢個問題」、「到時日本貨來價就會貴，貴就會轉嫁比市民，市民覺得貴唔幫襯，食肆相繼結業，影響仲差過肺炎時期」、「四個內陸地區點解要禁？」