福島核廢水｜香港禁日本10都縣海產進口　4大都縣名物一文睇清

日本今日(24日) 中午排放核廢水，港府即日起也禁止日本10個都或縣的水產品進口，並在每個工作日公布核輻射檢測量及香港水域輻射水平，意味東京都、千葉等十個地方的海產會被禁入口。其實該十個縣有不少海產都是當地名物，而疫情過後也有不少港人報復式前往日本旅行，大家又何知道這些名物是甚麼？



港府日前正式刊憲，擴大食物安全命令現有輸入和供應限制措施，凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、 長野和埼玉十個都縣，2023年8月24日或之後收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

其實新禁例實施，除了日本料理店，一般火鍋店必有的昆布湯也會受到這個措施的影響，有不少日本料理師傅或店鋪會轉移策略，將刺身等生食菜式轉為更多熟食，例如：日式豬扒飯、鰻魚飯、拉麵等等，但都有不少人覺得「唔係個件事」，熟食無法取代刺身在香港人心目中的地位，有不少網民表示「照飛去日本食」。

有四縣盛產海產，深受香港人喜愛，其中有部份海產會透過空運到港，但政策實施後可能在香港便不能吃到了。

1.宮城縣—日本蠔漁獲量最高其中一個地方，盛產生蠔、海鞘、金華鯖魚。

2.千葉縣—漁業繁榮的地區，使用新鮮海產製作的美食眾多，盛產紅金眼鯛、伊勢龍蝦等高級海產。

3.福島縣—位於暖流與寒流的交界，引來許多鰹魚與沙丁魚魚群，常見的魚包括比目魚、鰈魚、鰤魚、章魚、鮑魚和螃蟹等，也是出產的海膽的產地其中之一。

4.茨城縣—僅次北海道的農業大縣，海鮮也非常豐富，當地盛產鮟鱇魚，當地人用其煮火鍋，富含豐富的膠原蛋白且低脂肪，廣受當地人和不少遊客的喜愛。

唯一慶幸是在港最普遍的三文魚未受影響，因供應來源更多來自但澳大利亞、挪威等，但相信今次日本禁運對香港本地市場亦有莫大影響，日本產地來港的水產成本價會進一步提高。