深圳必去9大超市品牌+分店地址一文看清　盒馬鮮生、山姆地鐵直達

一到假期不少港人都會北上消費，因為不論吃喝玩樂，內地的性價比都比較高，而超市更是不少港人都熱愛購物和必行的地點，內地超市不但面積非常大，而且貨品種類繁多，小至日常個人用品，大至家品電器，就連衫褲鞋襪通通都有，最重要的是超市貨品價錢都超抵，為此《開罐》一共整合了深圳最抵買的6大超市品牌和各分店地址，準備北上掃貨的大家一定要睇啦!



圖自搜狐

北上深圳玩，「行超市」是不少港人必去的「景點」之一，內地的超市與香港的大有不同，大多的面積都超過1萬呎甚至達至10萬呎，不論任何的生活用品或食物，於超市內都必定能買到，就連家具電器風扇、電飯煲、餐桌等等都有得買，而且內裡更要超多的品牌供大家選擇。深圳有著很多大大小小的超市品牌，為此《開罐》就整合了深圳最受歡迎兼抵買的6大超市品牌和最接近口岸的分店指南，當大家想掃貨即刻就可以搵到啦!

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6大超市牌+分店地址

1.沃爾瑪(中國)

相信曾北上的港人都必定聽過「沃爾瑪」這個超市品牌，沃爾瑪在內地可謂連鎖超級市場的龍頭之一，更是內地最初出現的大賣場式超市之一，內裡的貨品大多都為本地品牌，但每種類都有超多品牌供你選擇，價錢亦超親民，最重要的是它並沒有會員制，而且香港的支付寶和WeChat Pay等支付工具亦能使用。

分店地址:

深圳福星店(赤尾站)

廣東省深圳市福田區福星路21號

深圳燕南路店(華強北站)

廣東省深圳市福田區 2002, 華強南路2002號南華花園1層

深圳紅嶺店(園岭站)

廣東省深圳市福田區八卦二路1號旭飛花園B棟1-2層

深圳香蜜湖店(香梅北站)

廣東省深圳市福田區香蜜湖香梅路2001號

沃爾瑪中山店(黃貝岭站)

廣東省深圳市羅湖區鳳凰路12號中山花園大廈裙樓1~3室

2.山姆會員商店

山姆會員商店是沃爾瑪旗下的其中一個超市品牌，但與其他超市不同的是，山姆超市是需要入會成為會員才能夠進內購物，會員年費為¥260元(包含一張主卡和親友卡)，但縱使需要入會才能購物，但仍然有不少港人都願意成為會員，原因就是內裡的貨品全部都是「大件夾抵買」，山姆的運作就尤如外國的Cosco一樣，全部都是以批發形式售賣，價錢亦是同樣超抵如批發價般，因而吸引不少港人前往「入貨」!

分店地址:

福田店(僑香站)

廣東省深圳市福田區農林路69號印力中心1-2層

龍華店(龍華站)

廣東省深圳市龍華區龍華街道景龍社區梅隴路1111號壹成中心17地塊E區L1-020號舖

3.麥德龍超市

「麥德龍」是一間來自德國品牌的超市品牌，與山姆會員商店同樣都是倉儲式會員制的超級市場，大家可能對此品牌並不熟悉，因為於深圳地區麥德龍只有三間分店，而大多的位置都較偏遠，最近的一間就是位於羅湖口岸，麥德龍的會員費比山姆稍為便宜，一年的費用只需約199元人民幣。

麥德龍超市羅湖店(笋崗站)

廣東省深圳市羅湖區-寶安北路4008號2號樓1層

4.永輝百佳

聽到百佳大家是不是即想到香港的百佳超級市場呢，永輝百佳的確是香港的屈臣氏集團與永輝超市和騰訊三方合營的公司，其下一共有「百佳永輝Bravo」以及「百佳永輝TASTE」兩個品牌運營，雖然超市的面積可能沒有其他的超市龐大，但貨品種類一樣都不少，而且門店的位置亦相當方便，鄰近地鐵站或於商場內都有分店。

羅湖太陽廣場店(老街站)

廣東省深圳市羅湖區人民南路金光廣場

福田星河店購物公園(購物公園站)

廣東省深圳市福田區福華三路福田星河COCO Park商場

百佳永輝羅湖金光華廣場店(國貿站)

廣東省深圳市羅湖區人民南路金光廣場

5.華潤萬家

網上圖片

華潤萬家相信大家都不陌生，華潤超市即現今的U購於香港都有多間分店，而華潤萬家於內地都同樣位超級市場的龍頭之一，與沃爾瑪同樣主打都是本地品牌，而且親民的價錢，大家若要掃貨都不妨為一個好選擇!

春風店(向西村站)

深圳市羅湖區春風路2035號長豐苑裙樓1~4層

紅樹綠洲店(福保站)

深圳市福田區桂花路15號

益田店(皇崗村站)

深圳市福田區益田路3002號

福華一路店(會展中心站)

深圳市福田區福華一路深圳中心·天元

金領假日分店(皇崗口岸站)

深圳市福田區百台七路深物業金領體驗中心

6.OLE精品超市

OLE是華潤玩家集團旗下的一個主打「高端」的超市品牌，目標客群為中產階級和高消費人群，所以大多的分店都設置於較新和高級的商場內，內裡主要銷售進口的貨品，因而價錢相對都會比較高昂，但各地方的濕乾貨種類都非常繁多，有興趣的大家都可以逛逛喔!

深圳萬象城羅湖店(大劇院站)

深圳市羅湖區寶安南路1881號萬象城B1層B46

深圳卓悅中心西區店(會展中心站)

深圳市福田區-福華一路348號卓悅中心西區B1層

深業上城店(冬瓜嶺店)

福田區皇崗路皇崗路5001號深業上城商場M層M50鋪

7.盒馬鮮生

盒馬鮮生是阿里巴巴集團旗下的超市，內裡不但有新鮮生猛的海鮮、肉類和水果售賣，就連日常生活用品都有得賣，而最特別的是有些盒馬鮮生的店鋪內還設有即揀即整的海鮮攤位，大家可以即場選購你心儀的海鮮，然後再讓職員加工烹調，只要稍後片刻大家便能立刻嚐到超正的海鮮啦!

皇庭廣場店(會展中心站)

深圳市福華三路118號皇庭廣場B1層

益田店(益田站)

深圳市福田區福保街道益田村益田大廈1層

聚福店(蓮塘站)

深圳市羅湖區蓮塘片區聚福路與聚寶路交匯處金色年華家園裙樓1-2層

薈悅城店(上川站)

深圳市新安四路金海華府1棟薈悅城生活廣場1層

福永店(懷德站)

深圳市廣深路福永段77號益田假日天地B1層

8.人人樂超市

自人人樂網站

人人樂超市是一間大賣場式的超市，於內地擁有過百間門店，可能大家對這間超市比較陌生，因人人樂超市的門店大多都集中於南山區，離較多港人所使用的福田和羅湖口岸都比較遠，深圳灣口岸則會是最接近的口岸，若大家經深圳灣口岸過關的話都不妨去逛逛喔!

三湘店(海月站)

深圳市南山區科苑南路深圳灣段2277號

赤灣分店(赤灣站)

深圳市南山區赤灣四路36號海景大廈1樓105號舖

泛海城市廣場購物中心店(荔灣站)

深圳市南山區前海路0070號泛海城市廣場購物中心B1

9.美宜多超市

網上圖片

美宜多超市不知大家有沒有見過呢?美宜多超市是始於深圳發展的連鎖超市品牌，主打平民社區超市，超市的地點大多都於社區民宅當中，因而超市的門店面積則可能相對其他的超市較為細小，但貨品的價格相當親民，有興趣的大家都可去看看喔!

沙美店（上沙站）

深圳市福田區沙頭街道沙尾東村50號一層101室

赤尾店（赤尾站）

深圳市福田區赤尾四街8號

梅林店（梅村站）

深圳市福田區梅東一路上梅林新村61棟

八卦嶺店（紅嶺北）

深圳市福田區八卦四路18號