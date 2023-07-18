日網紅拍「女體盛」短片全民震怒　6男圍食拍特寫!刺身放滿私密位

日本知名YouTuber Jukiya（ジュキヤ）在YouTuber上有著超過256萬訂閱者，他日前發佈了一條吃「女體盛」的新影片，上架不足一天便遭到網民瘋狂炮轟，影片雖然很快就下架但因沒有公開道歉而持續受到批評。



（Twitter影片截圖）

Jukiya日前找來一名女生穿上泳裝躺在長桌，Jukiya和其他男生圍在一起，將刺身放在女生的身上，聲稱要重現女體盛。除了將刺身放在女生身上之外，也有男生刻意將蘿蔔絲和香草放在女生的胸部和私密部位上，整個過程大約花費5分鐘左右，完成後Jukiya為這次「女體盛」拍下特寫。

（Twitter影片截圖）

這條影片上架不久就被一眾網民炮轟，認為影片「毫不有趣」、「物化女性」，因此Jukiya很快就將影片下架，但「女体盛」和「ジュキヤ」已經成為Twitter熱門關鍵字，一眾網民湧進Jukiya的社交平台留言，並指責他為何只刪除影片而不道歉。

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事實上，Jukiya已經不是第一次因類似事件爆發爭議，於6月時Jukiya在日本街頭隨機找女生詢問她們的胸圍尺寸，影片中的女生表情相當恐懼，被一眾網民炮轟他們是在性騷擾。他當時同樣很快就下架影片並於7月8日時上載了一條道歉影片，並找來影片中的女性親自向她當面道歉。沒想到僅僅8天就再次爆發類似的爭議，也難怪有網民認為他們看到上次影片被瘋傳，覺得可以行走負面行銷路線，因此除非他們被拘捕，否則類似的事件應該會不斷發生。

女體盛，是日本漢字用詞，意思是「用女性裸體當作餐具」，據說源自日本的江戶時代，當時的武士為了大肆慶功而發明，常見例子是在女性身體上放魚生和壽司。女體盛一般是為了滿足某些男性顧客的特殊要求，將一些受過訓練的藝妓裸體當作器皿，然後在上面放魚生、壽司或其他食物。當準備完成之後，顧客就會用筷子夾起藝妓身上的食物直接食用，以此滿足顧客視覺和味覺上的刺激與滿足。

《沙西米》劇照

女體盛往往牽涉到倫理方面的問題，不少人認為女體盛是對女性的物化，是利用藝術的名號剝削女性，不過也有人認為女體盛是一門高深的技藝，應以看待藝術品的眼光來欣賞，而不應以現代的道德觀去約束。

事實上，日本人普遍都對女體盛持反面意見，《名偵探柯南》動畫第808話鐮鼬的旅館中，其中一段劇情提到由於旅館營收不振，店長為了吸引客人而考慮提供女體盛服務。這段劇情在當時被不少家長投訴，認為即使是動畫也應該考慮倫理問題以及對兒童的影響。在當時被網民笑稱女體盛比殺人、犯罪更不能容忍。