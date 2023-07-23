連林襄都讚好！林莎示範比堅尼「連發11張性感照」好身材呼之欲出

台灣性感女星林莎最近又分享比堅尼新照啦！（歡呼）林莎近期與品牌聯名推出多款不同風格的比堅尼，非常有誠意地以比堅尼11連發完美示範，讓林襄、Yuri 陳怡叡、短今、琳妲…等啦啦隊女神們全都留言表示支持！



被封為「台版三上悠亞」的性感女星林莎，甜美可愛的臉蛋和性感火辣的身材俘虜許多粉絲的心。近日她與品牌聯名推出比堅尼，不但親自參與設計，也當起模特兒親自示範，分別展示純欲仙女、甜美女孩和氣質女神三款風格，亮眼的模樣令人目不轉睛。

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林莎鏤空三角褲太性感

林莎換上紫色斜肩比堅尼上衣展現女神氣勢，下半身則是純白鏤空三角褲，挖空的設計讓三角地帶若隱若現。這套比堅尼養眼的設計不僅凸顯了林莎零贅肉的曼妙纖腰和火辣蜜桃臀，布料極少的下著更讓人看了臉紅心跳！

林莎經典黑白比堅尼凸顯曼妙身材

林莎接下來示範黑色款和白色連身泳裝，胸間深 V 設計讓波濤洶湧的雙峰呼之欲出，腰間抓皺的設計更顯得腰線玲瓏，搭配金色的飾品展現貴氣猶如女神降臨。

林莎另一套黑色比堅尼，看似平實，但背後的設計卻擁有一對有如邱比特薄紗羽翼般的小翅膀，彷彿從天降臨的夢幻天使，更添可愛迷人的氣息，令人怦然心動。

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林莎活力夏日換上繽紛比堅尼放電！

迎接炎熱夏季，當然要換上彩色比堅尼「繽紛一夏」囉！林莎比堅尼辣照連發，讓網民看得好過癮，其中一套粉紅 MIX 粉紫色調的格紋比堅尼，不僅擁有和之前一樣的鏤空三角褲，比堅尼上圍中間還多了挖洞設計，讓深邃事業線大方露，簡直都快讓人噴鼻血了！

這款比堅尼也有推出藍紫 MIX 亮黃色，青春俏麗又充滿活力的風格，實在太好看，林莎比堅尼 11 連發也吸引了大批啦啦隊女神留言，琳妲：「聯名真的超好看，我要帶去長灘島拍」、菲菲：「太美了！」、短今：「超好看」、林襄：「好適合你！」、 Yuri 陳怡叡：「美死了！」、紫庭 Chloe ：「太美了襯托你的氣質」、巫苡萱：「超美～～」。

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