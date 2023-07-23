MissAV 7月最受歡迎女優Top20　三上引退追貼冠軍寶座!呢位竟暴跌

夏日熱辣辣，當然要看一些「清涼」的東西來消消暑啦!MissAV網站最新的7月最受歡迎排行榜已經出爐，今個月的排行榜再一次大洗牌，而即將於8月引退的三上悠亞的則人氣再升，由上周的第三名升到第二名，追貼冠軍寶座，但有大批女優排名卻大跌，究竟這次的TOP20有誰上榜呢?大家快看看吧!



圖自twitter

成人影片網站MissAV最近公布最新7月的最受歡迎女優排行榜，有「AV女王」之稱的三上悠亞距離引退的日子還剩下不到一個月，作品正式進入倒數，但這樣都無阻大家對她的支持，三上繼上月再次衝進三甲後，這個月人氣再度急升，升至第二名追貼蟬聯多月的冠軍松本一香。

👉88歲AV女優小笠原祐子受訪 自爆下海原因兒子都支持：想拍到90歲

然而這次排行榜亦有多位女優排名大洗牌，有不少上月Top20的女優排名大跌，上個月的「黑馬」美園和花竟由5甲位置，直接跌出Top20至第22位，上月排名第9的美谷朱里亦跌至26位，剛剛來港的濱崎真緒排名更暴跌，由10甲跌出30名外。想知道還有哪些女優上榜?排名第幾?快看看最受歡迎榜的TOP20女優榜單啦!

+ 4

MissAV7月最受歡迎女優TOP 20

第20位 吉根柚莉愛

第19位 藤森里穗

第18位 楪可憐

第17位 沙月惠奈

第16位 奧田咲

第15位 渚光希（渚みつき）

第14位 永瀨唯

第13位 葵司

第12位 沙月芽衣

第11位 夢乃愛佳（夢乃あいか）

第10位 波多野結衣

第9位 樞木葵 （枢木あおい）

第8位 彌生美月（弥生 みづき）

第7位 木下日葵

第6位 白桃花

第5位:東條夏（東條なつ）

第4位:篠田優（篠田ゆう）

第3位 :河北彩花

第2位:三上悠亞

第1位:松本一香（松本いちか）