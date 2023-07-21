三上悠亞、河北彩花帶隊！9大女優出席8.4台北成人展　$XXX可握手

三上悠亞將於8月15日推出最終作後正式引退，不少老司機都含淚感謝她這8年來的付出，適逢2023年台北國際成人展即將開鑼，這次成人展陣宮號稱「史上最強」。三上悠亞也會連同其他AV女優出席，如無意外，這也是最後一次三上悠亞以AV女優身份出席成人展。



（TRE台北國際成人展網站截圖）

台北國際成人展過往每年都相當受歡迎且高人氣，但因於新冠疫情影響，過去兩年都停辦了。因此一眾老司機都對今年的復辦感到相當期待！今年成人展的陣容相當豪華，除了有早前宣佈將於8月引退的三上悠亞之外，新有菜、櫻空桃、明里紬、天使萌、小宵虎南、UNPAI、涼森玲夢、深田詠美等一眾一線AV女優也會出席。於6月1日公開售票時，一眾老司機更一度令售票網癱瘓。

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據主辦單位所述，能夠與三上悠亞互動的白金卡（福利包括握手、合照、簽名等），開賣不到1分鐘就全數售罄，而與其他一線女優互動的金卡也只需1分鐘左右就售罄，讓不少網民留言希望主辦單位能夠增加名額，可見日本女優的人氣有多誇張。

（三上悠亞白金卡詳情）

雖然與三上悠亞互動的白金票劵已經賣光，但大家仍能於網上買到入場門票，入場見三上悠亞一面，據指三上悠亞為了吸納更多女性粉絲，於近月已經瘦了8公斤，相信成人展的三上悠亞的體態絕對會與大家在作品中看到的完全不同。另外，三上悠亞的引退作也將於8月15日，即三上悠亞29歲的最後一天發售。如果想親身支持三上悠亞的Last Dance的話，便要好好珍惜這次最後機會了。

（Instagram截圖 @yua_mikami）

2023 TRE台北國際成人展

活動時間：2023/08/04 - 2023/08/06

活動地點：新北市工商展覽中心

主辦單位：雷麒科技有限公司

購票方式：僅限 KKTIX 購票