網民怒數2023動漫節6宗罪　表演似故宮Show+嘉賓請「她」超趕客！

動漫節即將於明日（7月28日）正式開鑼，今年是疫情全面放寬後的首個動漫節，往年的口罩令和限性感令亦於今屆動漫節完全解封，相信各位動漫迷和Cosplayer都準備好，盡情享受動漫節的氣氛！但日前就有不少網民狂數今年動漫節6宗罪，不論是節目、嘉賓或是入場安排一年不如一年，直指去動漫節根本就是「交智商稅」。



日前，有連登仔於討論區上發文怒指動漫節「真係越搞越垃圾，一年不如一年」，上年的安排已經受到不少人爭議，沒想到今年依然繼續，不但大會的入場安排依然惡劣、參展商的種類完全離題，最令人感離譜的是今年動漫Cosplay的嘉賓竟然是請「她」，讓網民直至「係咪有病？」，引發網民討論狂數動漫節的6宗罪。

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香港動漫電玩節6宗罪

1.參展商離晒題

連登仔表示，ACG動漫節固然參展商的大多都應該是與日本動畫、漫畫與電子遊戲有關，但今次的動漫有關日本ACG事的參展商除了Bandai，羚邦和木棉花，其他都不太相關，相反展內卻有很多「九唔搭八」的玩具展和電話公司，讓樓主反問主辦方「你哋有冇QC過架？」。

2.表演變「故宮表演」?

到動漫節當然不少得Cosplay比賽和各種歌舞電競表演啦，但今年連登仔就發現於大會節目表當中，竟然有一項名為「我和漢服有個約會」的表演，讓其不解該表演與大會有任何關聯性，不禁反問表示「我就究竟係咪睇故宮表演呀」?

3.日本嘉賓平日演出

於Cosplay界有女神之稱的日本Cosplayer「伊織萌」即將出席今屆動漫節，讓一眾Cosplayer都大感興奮，但連登仔就斥指大會將其安排在Last Day才出場，當日是星期二平日外，她出場的時間還是工作時間，讓網民表示「搵得伊織萌來，但安排喺平日番工時間做乜X」。

4.逼人排三四個鐘隊

連登仔表示，年年的入場都打蛇餅，這個問題年年都有，但這年主辦方依然不安排電子籌和訊息通知，以能夠讓入場的人按所得的時間進場，大家依然需要在戶外等候超過3-4個鐘，才能夠成功入場。

5.不尊重同人文化

連登仔指，舊時的動漫節的同人區於會場會在3樓擁有專屬的場館，但近年不知為何同人區只剩下一個角落，與其他的參展商設置在同一層，以往的3樓則完全空置，「比晒啲Coser都唔知做乜」，完全不尊重ACG同人文化。

6.胡亂邀請嘉賓

然而，令一眾連登仔最憤怒的是，今年大會所邀請的「動漫Cosplay大賽」的頒獎嘉賓竟然是「謝雪心」(心姐)，與動漫的形象完全不符，讓不少網民都表示主辦方「九唔搭八」，表示心姐並不是動漫圈子的人，直指「咁多外國同識動漫嘉賓都唔搵」，現在自己都不知是要去「粵曲展」還是動漫節，主辦方如此安排超趕客。