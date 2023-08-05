地球有古怪｜遊隼交配21秒踢女伴落山！專家憑一行為斷定係一夜情

台灣基隆鳥會理事沈錦豐早前貼出一段難得珍貴生態影片，引發鳥友討論，東北角龍洞岩壁一隻公遊隼壓在母遊隼上方搖晃一陣子交配後，竟把母鳥踹落山崖飛離，還好「老娘有練過」，母鳥急墜但滾一圈後馬上飛起。沈錦豐研判公鳥可能是冬候鳥的過客，「只想交配，不想繁殖」，為一夜情的「狼心似鐵」。



沈錦豐在社交平台分享這段3年前拍到的影片，由於十分逗趣，引發鳥友討論，很多人都留言「笑到肚子痛」。沈錦豐說，遊隼的交配也可以很搞笑，當天現場還有其他人，但只有他剛好拍到，而公鳥始亂終棄的行為，當然沒有繁殖成功。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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影片拍到公遊隼從上方飛到母鳥身上，雙腳壓在母鳥上方，接著下半身不斷前後抽動多次，是明顯的交配行為，但約持續一陣子後振翅飛離，離開時還刻意用腳勾了一下母鳥，這動作導致母鳥瞬間急速翻落山崖。

「還好老娘有練過」母遊隼「倒樹蔥」急墜而下，但牠反應非常快速，只翻滾一圈就馬上振翅飛起，沒有掉下去，但公母鳥僅僅交配21秒後就各奔東西。

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沈錦豐說，勾落的行為看起來是故意的，公遊隼只完成第一階段交配就急著離開，一般其他巢位配對成功的公母遊隼，會在交配後就進入巢位內，面對面低著頭展開求偶儀式，就像相撲選手一樣站著，並用腳去撥土，表達雙方同意要在此孵蛋了。

沈錦豐觀察發現，當時有3隻公鳥競逐，這隻公鳥勝出，但一般配對成功後，公鳥多半比較怕母鳥，一切生小寶寶計畫由母鳥作主，沒想到公鳥還會啄母鳥的頭，也不入巢，很壞心欺負母鳥，典型「男人不壞女人不愛」，沒有想要繁殖的心思。

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沈錦豐長期觀察遊隼習性，公母鳥要生小寶寶得一起努力，孵蛋是一起輪流孵，公鳥大多也會負責獵捕食物給母鳥吃，但這公鳥始終沒有進入巢穴內，都只在巢外面，沒有求偶的行為。

沈錦豐發現，母鳥在公鳥離開後，只能獨守空閨一直叫著，似乎要等公鳥回心轉意，但始終也沒有等到。2021年這隻母鳥改選擇了「大目仔」終於順利繁殖下一代。

沈錦豐記錄很多遊隼繁殖的巢穴，發現這隻只要交配，不想繁殖的遊隼習性十分特別，從時序上來看，研判是冬候鳥的機會很高，因此只有過客的心態，要的只是一夜情。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】