耍太極變MMA｜觀塘聯歡會武林高手推手切磋　動真火起飛腳兼叉頸

太極是一項老少咸宜的活動，在香港也有不少愛好者。大家上班上學時常常會在公園中看到一眾太極愛好者在耍太極。上月23日，觀塘海濱推手會在酒樓中舉辦了2023年聯歡晚會，邀請了一眾太極愛好者一同交流推手心得。當中有一個環節邀請了兩位武林中人出來一展身手時，竟然差點玩出火，釀成打鬥事件，短片更在社交平台瘋傳。



（Facebook圖片）

推手是太極中相當重要的練功方法，也是太極的其中一大特色，藉由兩人對推的練習，來學會如何控制自身的平衡之餘，並同時破壞對手的平衡。練習推手時二人手腕不得分開，在相互粘隨的過程中動搖對方重心，是一項有競爭性之餘又不會傷和氣的武術。而觀塘就有一群太極愛好者，他們逢星期四均會自發舉辦太極聚會，因為不是教學班也沒有官方組織，因此一眾參加者均稱這聚會為「觀塘海濱太極推手會」。上月23日，他們在酒樓中舉辦了聯歡晚會並邀請了一眾太極愛好者參加，惟在表演、切磋環節時卻發生了一些不愉快事件。

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Facebook專頁「功夫網」日前（7日）上載了一條影片惹來網民瘋傳，影片內容是聯歡晚會中兩名武林中人示範推手。影片中身穿白衣的男士與身穿灰衣的男士正在進行推手，而背後有觀眾不斷叫喊「𡁻佢！」、「老虎都𡁻佢！」、「郁佢郁佢」。起初二人均相當理性和冷靜，但過了一會兒，二人似乎開始有火藥味，並由「推手」轉變為「推人」，由腕臂接觸轉變為直接用手推向對方的肩膀。

到了影片中段，白衣男子直接用力推開灰衣男子，旁觀的觀眾拍手大叫「好！」，而灰衣男子亦抱拳示意武術交流點到即止。不知是什麼原因，白衣男子竟再次推開已經抱拳的灰衣男子，更起飛腳踢向他，正常情況下應該要阻止他們避免玩出火，但疑似是司儀的女子竟以麥克風叫他們「Encore」，於是二人再度「合體」開始推手。第二次交鋒可以說是簡單直接，開始推手僅8秒二人就直接轉成「互推」、「叉頸」，也許這個時候觀眾才開始意識到不妥，馬上拍手打圓場，二人才停手向觀眾抱拳致謝。

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據上載影片的專頁指，影片僅上載2天就有超過26萬人觀看，網民們大多批評白衣男子突然起腳「無品」、「不講武德」。有網民指左邊白衣男子先是輸唔起「起飛腳」；而且亦無禮貌，灰衣男子向他鞠躬致意也沒反應。也有網民讚灰衣男子比較有「武德」之餘也明顯有些「底子」，推手過程中重心很穩。不過也有網民指他們早已違反推手的原則，已經是在推人而不是推手，並指他們互相拉扯手臂、摸來摸去，反而似是在爭埋單多於切磋功夫，更有網民於影片下方留言標註將於11月與周永恆打拳擊的霍哥，叫他「學定嘢」。