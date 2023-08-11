山東大媽全家日本偷蟬短片瘋傳！公園活捉過百隻超狂：炸著特別香

中國文化旅遊部於昨日（10日）宣布第3批恢復出境旅行團國家名單，當中包括美國、日本、韓國等78個國家。不少地區的旅遊業者固然相當興奮，認為中國開放旅遊團後可以振興當地經濟，但也有不少民眾反感，擔心中國的遊客會在當地做出奇怪行為。昨日網上就瘋傳一條中國人在日本不改在公園抓蟬來吃的影片，引來一眾網民關注。



（影片截圖@__Inty__）

近日有網民在X（舊名Twitter）中轉載了一條內地人拍攝的影片，片中一對自稱來自山東的夫妻帶著子女在日本一個公園內抓截流龜（中國對蟬的代稱），指（樹上充滿蟬）是「只有在做夢的時候才有這樣的場景」，甚至稱這種蟬「炸著特別香」。他們在影片中指他們最少在公園中抓了至少20分鐘，抓到的蟬更足足放滿了兩大個塑膠樽，片尾更沾沾自喜的指「來到日本後，發現遍地都是截流龜什麼心情啊」。

👉Openrice高質炸髀食家食評瘋傳 竟分「偽熟唔」3派?網民:蔡瀾2.0

+ 3

有日媒提到，日本人普遍不會吃蟬，但中國人卻有吃蟬的習慣，特別是江蘇省和山東省，至今仍把蟬幼蟲當下酒菜，因其營養價值極高，當中炸金蟬又有唐僧肉的美稱。而這也不是第一次發生中國人到日本抓蟬吃被發現，數年前日本崎玉縣更直接在公園中張貼「請不要在公園內抓蟬的幼蟲等生物食用」、「蟬的幼蟲採用禁止」等告示，雖然並不能確實知道是那個國家的人抓蟬吃，但當地市政府亦明確表示「為了讓有吃蟬幼蟲習慣的中國人及任何地方的人可以明白標示」，所以除了日文，亦以英文及中文簡體字列出告示內容。

網民普遍對這對山東夫婦的行為表示反感，除了因為不少人本身對吃蟬這個行為反感之外，他們在外地不遵守當地規矩也是主要原因。網民認為這種行為是在破壞生態環境，指就算吃蟬是中國人的習俗，也應該留在中國本土，而不是破壞別人的國家。