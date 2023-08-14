港媽請菲傭列36規條+日做14小時　唔准化妝+著緊身褲!網民:當奴隸

香港人生活忙碌，家務、瑣事經常堆積如山，甚至有不少雙職家庭難以長期在家照顧小孩，這時候僱用外傭幫輕家務是一個不錯的方法。雖然網民經常說要請到一位好的「姐姐」很視乎運氣，但反過來說「姐姐」要遇到好的僱主也不簡單，日前就有網民於小紅書中分享自己與「姐姐」所訂立的規則，竟被其他網民力斥她為「奴隸主」。



《淪落人》劇照

日前網民「WANG」在小紅書中以「香港菲傭姐姐基礎家庭規則」為題發帖，指自己聘任的菲傭姐姐歷時3個月通過中介終於來到家中，並指她「幹活很踏實、為人真誠」，「開盲盒算是相對成功」。樓主在帖文中亦貼出了她與「姐姐」的「基礎家庭規則」，當中包括了22條家規、以及一堆關於工作操守、休息日、處理食物以及與僱主溝通的注意事項，最後還有一份時間表。

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家規如下：

1.大家的關係建基於信任，請保持誠實。

2.請保持衛生

3.不准擅取屋內物品

4.不准做兼職

5.如果懷孕的話，根據香港的法例，你將會被遣返

6.不准吸煙或飲酒

7.發生任何意外或錯誤請盡快與我匯報

8.不准化妝

9.不准帶朋友進屋

10.不准擅自放外人進屋

11.不准透露我們的資料給任何人

12.不准屏蔽閉路電視或關掉閉路電視的電源

13.除了打掃之外不准擅自進入房間

14.如果嗅到煤氣的話請馬上打開窗戶並到大堂通知我們

15.不要浪費食水和電力

16.不要偷看我們的信件、文件、相簿等私人物品

17.鋅盤只可以處理食物

18.工作時請勿使用手機

19.買東西時請保留收據

20.不准借錢

21.不要借錢給人，也不要做別人的擔保人

22.不准預支人工

23.保持禮貌，不要忘記說「謝謝」

24.要遵守主人的命令，如不明白的話要說「Pardon me Sir/Madam」避免出錯

25.不要如廁或洗澡太久

26.工作時不要與其他外傭朋友聊天太長時間

27.家中有客人時要奉上飲料

28.記得敲門

29.易碎物件小心輕放

30.假期為星期日，但有可能會更改

31.放假請於晚上8:30前回到家中

32.假期可選擇於家中渡過

33.溝通時請直接一點

34.請保持家中乾淨及整齊

35.盡量保持安靜

36.保持誠實和誠懇

家規裡有一些要求相對常見，例如工作要勤奮、不准借錢、不准飲酒吸煙、不准帶朋友回家、不准擅取屋內物品等；但也有一些要求相對苛刻，例如不可以化妝、不可以噴香水、不可以穿緊身褲或低胸衣服、要對人友善，別忘記說「謝謝」、洗澡和去廁所時間不要太長等等。

《淪落人》劇照

帖文一出隨即引起大批網民討論，不少網民指部分「家規」或已違反僱傭條例，其中最明顯的是「家規」中的第5條「如果你懷孕的話，根據香港的法例，你將會被遣返」，有不少內地網民質疑其說法，指「真的是香港法律規定？」、「香港的法律你定的？」，樓主則只回覆「我借鑒的很多資料」，並無直接回覆該「家規」所指的是否屬實。

除此之外，工作時間表中亦列明「姐姐」每天需要由早上7點工作到晚上9點，即每日工作14小時，有網民指如此長的工時、嚴謹苛刻的規則加上微簿的薪水，尤如現代的奴隸制，也有網民反問樓主將規矩定得如此苛刻，難道不怕「姐姐」記恨。不過也有一部分網民認為外傭是一份工作，上班有規矩很正常，只是這樣白紙黑字寫出來觀感不太舒服。

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在網民熱烈討論一段時間後，樓主在近日於留言區補充指這些家規並非她所訂，而是上網抄別人家的規則，又指「我們家菲傭姐姐雖然沒有客廳的沙發坐，但是她有獨立的座位、獨立的臥室和獨立的洗手間」，至於為什麼不能噴香水、化妝、玩手提電話等問題，她也有逐個回覆，主要是怕化學物質和輻射影響到寶寶。

而根據《勞工法例》，如果外傭是在入職之後才懷孕，只要外傭已按連續性合約工作40星期，且已向僱主發出懷孕通知，僱主不能以外傭懷孕為理由而將她解僱，亦不能指派粗重、危險或損害懷孕的工作給外傭，否則可被檢控，一經定罪可罪款5萬元以上。而文中提到若外傭懷孕將終止合約，僱主也有機會視為不合理解僱員工，同樣可被檢控。