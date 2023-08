疑似移英港人民居後院偷貓被斷正！一句廣東話心虛露餡 下場痛快

近年不少港人移民英國,尤其在BNO Visa正式開放港人申請後,移英門檻也相應降低。不過人在外國,不代表可以為所欲為。近日網上瘋傳數段影片,片段由英國本地人在Facebook上發布,控訴一名疑似移英港人在別人的後院位置被懷疑意圖偷貓,全程被CCTV所拍下。後來事主一行人更前往肇事者工作的餐廳對質,最終下場令網民直呼痛快!



近日(13日)有英國曼城本地居民在Facebook上貼出近10段影片,在CCTV的片段中一名身穿粉紅色短袖襯衫、黑色短褲,身形略顯微胖的男子,在停車場與後院之間,不斷撫摸一隻灰白色的長毛貓,貓貓也相當黏人可愛,主動跟隨男子腳步討摸。

此時男子突然轉頭回車上拿出一個疑似貓籠和貓零食,意圖引誘貓貓主動入籠,小貓警戒心重,未有進入籠中。隨後男子鍥而不捨,與小貓在停車場內展開了一場與「躲貓貓」追逐戰,期間男子有數次都幾乎得手,但小貓始終敏捷地逃走,男子的捉貓行動最後以失敗告終。

然而男子企圖捕捉的該隻小貓不是流浪貓,而是有主人的「放養貓」,其行徑已被CCTV所拍下。後來疑似貓主與鄰居找到該名意圖捉貓男子對質,當時男子正坐在一輛停泊在餐廳「China Express - Chinese Takeway Fish & Chips」前的車內,原來男子任職該餐廳的外賣員。事主拿出手機向男子播放事發的CCTV片段,不斷質問”What are you doing? Why you trying to rob the cat?”(你在做什麼?為何要嘗試偷貓?),男子則一臉茫然,眼神不停飄移地不斷否認”What? No no no, it’s not my cat, I don’t steal”(不不不是我,我無偷),值得留意的是男子口音似「港式英語」。疑似「貓主」報警處理,在等待警方到場期間,雙方仍然爭論不斷。

然而在某一段影片中,捉貓男的朋友從店舖走出,並用廣東話問他:「你係咪真係有偷佢隻貓?」捉貓男回答:「我無偷佢隻貓呀,我餵佢哋咋」、「我真係無攞到呀嘛」,最心虛的一句莫過於「咁點兜呀同差佬(警察)」,朋友則無奈地稱「無得兜」。後續兩人仍有不少廣東話對話,但因為現場風噪聲和英文混雜,未能聽清楚對話,不過可以確信的是該名男子正在和朋友詢問遇到警察後應如何作供,還有可否要求「中文翻譯嘅差佬」。

另外,在爭論期間,一位疑為店舖老闆的男子從餐廳裡步出,說了一句「He is not working here, I let him finish early」,也讓他們一行人自己解決,事件與店方無關,未知是否等同解僱捉貓男。後來警方到場,男子坐上警車並接受警方調查,但未知最後有沒有被起訴。

以上影片被上傳到Facebook上的曼城居民生活群組,還有英國當地人指「偷貓」的黃種人是準備捉貓煮「貓肉咖哩」,帖子後來得到超過1,700次分享。香港網民留言指男子的口音基本上可以確定是「移英港人」,怒斥其行為丟臉,甚至令香港人蒙羞,「睇佢打扮都估到係香港人」、「唔好影衰香港人啦」、「送佢返香港」。而男子最後一幕登上警車更似「漁護署捉狗車」。但也認為如果男子一開始願意誠心道歉並承諾以後不再亂捉貓,其實或者已經可以平息事件,未必會鬧到如此嚴重,望其他港人以此為鑑,尊重當地文化。

