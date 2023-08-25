內地女網紅怒轟日本排核廢水 北京「反常」豪雨？悲喊：天都哭泣

日本昨日（24日）起將福島核廢水排入海洋，事件引發鄰近多個國家抗議，港府同日起禁止日本10個都縣的水產進口香港。對於事件的爭論和討論不斷，昨日內地一位擁200萬粉絲的情侶檔網紅，在小紅書止貼出影片，聲言強烈反對日本將核廢水排放海洋，還指北京本來陽光明媚，但在排放廢水之時，突然風雲變色下起滂沱大雨，令她第一次感受到「大自然在哭泣」！



小紅書@TJandClaire

日本政府宣布昨天（24日）福島第一核電廠預定當地時間下午1時（香港時間中午12時），正式啟動排放核廢水作業，有學者估計核廢水將在240天後抵達中國沿海、1,200天後到達北美沿岸，而且會幾乎覆蓋整個北太平洋，港府同日起採取措施，禁止日本10個都縣的水產進口香港。

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排放核廢水的事件在國際之間引起了激烈討論，位於鄰近地區的中國網民更尤其反感。昨日一位在小紅書上擁有近200萬粉絲的中外情侶檔（@TJandClaire），拍片嚴正反對日本一意孤行排行核廢水，影片在一天內得到了近40萬的讚好，並引起大量留言聲討日本政府的決定。

小紅書@TJandClaire

影片中她們提到，「我們真的不明白，為什麼日本要把核污水排入到大海裡面，我和TJ（她的丈夫）一直在搜這方面的報道，真的越看越心痛」，直言雖然想拍攝和剪輯快樂的影片分享給粉絲，但是心裡面真的難過得做不到。她也表示北京最近兩天一直都是陽光明媚，但昨日（24日）早上依稀的下著小雨，時間到12點半開始突然風雲變色下起傾盆大雨，天空也是灰濛濛一片，令她不禁表示「我第一次感受到是大自然在哭泣」，意指日本排放核廢水令天氣也變得反常。

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也稱「想到所有的海洋生物，我們的家園，身邊的家人，想想心痛又氣憤」。而對於日本「執意要排放30年的核污水」，她也決定在事件塵埃落定之前，自己頻道上「不再會與日本品牌和日本產品有新合作」，以顯示出她們本人和頻道的堅定立場。還以影片寄語大家以自己的方式盡自己的努力，讓賴以生存的世界變得更好，令生態平衡。在影片最後「希望大家不要焦慮，相信祖國，一定會為大家捍衛家園」、「相信祖國！相信正能量」。

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影片引發了大量內地網民的熱議，留言區中有不少一同聲討日本政府的聲音，稱「地球可以失去日本，但是不能失去海洋！」、「抵制日貨，不要購買任何日本產品！」、「那不是雨，那是我們的淚」、「所有日貨都盡量不要再買了」、「要是我變異了我第一時間飛去日本咬人」、「我閨女聽到會污染所有生態環境都哭了！小孩子都有的良知！說再也不看日本動畫片了！我也再也不買日貨了！抵制到底！」。還有不少網民都表示身在的地方在昨日中午12時左右便下起雨來，「深圳也是！真的是12點過就下雨！」、「成都也是！」、「廣東中午大暴雨」、「香港也是下雨了」、「安徽也是」。

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根據中國氣象局天氣預報，本周六和日北京仍有降雨機會。（中國氣象局圖片）

原片：小紅書@TJandClaire