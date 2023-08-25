居日內地男實測日本壽司郎幅射值　幅射計掃吞拿魚壽司結果...

日本政府於昨日(24日)正式排放福島核電廠的核廢水，引發各地激烈回應。香港政府已刊憲禁十都縣的海產品進口，而中國內地更全面禁止日本水產進口。近日有長居日本的內地男更拍片實測日本壽司郎的幅射值，片中更用幅射計掃拖羅，而「實測」結果也激起網民熱議。



截自小紅書

在小紅書擁8.7萬名粉絲的溜達雞社長2017年已到日本生活，並在日本開了公司。對於日本排放核廢水，他早前已拍片訪問一個日本女生對此的看法，該女生認為「不是很安全」，「現在不是一個能讓大家安心的居住環境」，而她表示雖然日本海鮮現在仍可以食，她也會繼續食，但住福島的朋友跟她說海鮮的確減少了，而她食海鮮的次數也少了。

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而溜達雞社長在８月２４日最新發布一條短片，片段內容是他拿著幅射計於不同地方做幅射值比較。片段中他先拿著幅射計在室外類似公園的地方「實測」，按幅射計顯示了兩個數字，一個為「0.16μSV/h」 （μSV/h每小時含多少微希的幅射值意思），另一個數值則顯示為0，接著他即前往壽司郎門外做測試，結果比剛才的幅射值更低，只有「0.14μSV/h」，另一個數字則顯示為0.01μSV。

及後他跟日本女友人進入店內又探測周遭環境的幅射值，只比剛才略高0.3為「0.19μSV/h」，「沒有想像的變化那麼大」。他從食物輸送帶中取了一碟拖羅，進食前又為該件壽司掃一掃，幅射值同樣只有0.19μSV/h ，更表示可以安全食用，同行日本女生更說「這個看起來沒被污染」。

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用膳後他們再掃一掃環境，幅射計顯示另一個數值略為提升「0.04μSV」，再隔一會數值會升高為「0.06μSV」，「確是有影響」，及後更總結由進入壽司店至離開核幅射值高至「0.17μSV/h， 0.13μSV」，「如果這個儀器是準的話，日本已經存在少量的幅射」，「或者他們一早已經在排放，只是現在才公布而已」，最後更用一個比喻形容今次的核廢水，「當小孩說他要拉屎的時候，他其實已經拉了」。

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不少內地網民留言表示「不會去日本，更不會買任何日本食品或其他商品」，「不住沿海也沒有，以後雨水降下來都是核污水」，「靜待全世界所有生物基因突變吧」，不過也有自稱對環境學有研究的網民表示，在周圍沒有放射源的情況下也會存在輻射，「這種叫做宇宙射線，也可以稱作環境本底值」，更指出樓主手上的儀器上面那個值是即時值，下面那個是累計值，「你只要開機一直積累，累計值肯定會變大。」故此從短片所見，樓主所測量下來的即時值都是屬於本底範圍，「日常生活中不用太焦慮」。

根據香港衛生署網站，輻射劑量以「希」為單位，市民基本上日常生活均有可能接觸到幅射，像照胸肺Ｘ光及乘坐長途機分別會接觸0.05毫希及0.08毫希輻射，若長期暴露在輻射物質才會增加致癌風險。

資料來源：溜達雞社長