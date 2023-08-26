香港10大最受歡迎中文名出爐　嘉欣、嘉俊已經OUT！贏家係邊個?

不知大家有沒有發覺每逢一段時間，就有一些名字特別常見，而且不同年代的父母所喜愛的改的字眼亦有所不同，以舊時來說50、60年代名字裡擁有「鳳、蓮、娟」字眼的人，於街上10個人中分分鐘有超過三個人，而於90年代相信大家班裡都總有一個「嘉欣」和「子軒」，到底現在最多人改的名字是哪些呢?那些已經OUT呢?一起來看看吧!



不同的地方，不同的年代父母為子女改名的偏好都會有所不同，舊時可能父母會按當紅的明星和「意頭」來為子女改名，而近年大多的父母都是以個人喜歡或按風水師的建議為小朋友該名。近日有網民於社交平台上分享，有專門幫助父母為孩子改名的網站「NAMECHEF」，公布了香港地區2023最「熱門」的中文名排行榜，數量最多最「大眾」的名到底是哪個呢?你的有上榜嗎?

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最「大眾」TOP 10中文名(男生)

1.梓軒

2.宇軒

3.子謙

4.樂軒

5.子朗

6.家樂

7.俊傑

8.卓霖

9.子軒

10.俊熙

最「大眾」TOP 10中文名(女生)

1.凱晴

2.芷晴

3.曉晴

4.子晴

5.凱琳

6.曉彤

7.紫晴

8.嘉怡

9.梓晴

10.樂瑤

其實除了中文名字之外，就連香港最常用的英文名字都同樣有排名，以往大家最常見的「Jason」、「Christy」、「Candy」，「Kelvin」都已經全OUT!以下10個最「潮」的英文名，大家又是否其中之一啊?

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最「熱門」TOP 10英文名(男生)

1.Theo

2.Aiden

3.Liam

4.Ethan

5.Asher

6.Evan

7.Xavier

8.Enzo

9.Lucas

10.Alvin

最「熱門」TOP 10英文名(女生)

1.Ellie

2.Avery

3.Charlotte

4.Evelyn

5.Renee

6.Cheryl

7.Hailey

8.Cynthia

9.Ally

10.Sylvia。