伯明翰破產｜首相辛偉誠唔救！移英港人揭N個殘酷事實:外國真係窮

英國第二大城市伯明翰市議會（Birmingham City Council，即當地的市政府）9月5日宣布破產，指會停止所有非必要的支出，引起不少港人震驚！近年港人移民英國成為熱門話題，但始終兩地文化有很大差異，不少移英港人也曾拍片苦呻英國生活的難處。



伯明翰其實是英國第二大城市，綜合外媒報道，當地政府早於今年 7 月當地已開始停止非必要支出，當時辛偉誠已表明不會救助伯明翰市政府，認為英政府沒有責任救助財政不善的市政府。發言人昨日再次重申，英國政府不會救助伯明翰，認為不是英國政府的工作。

近年英國政府推BNO 5+1簽證給港人，不少港人移民英國展新新生活，不過移民從來不是易事，不少移英港人也大嘆在當地生活困難重重。像早前一名移民英國兩年的港媽kasumi，就曾拍片狂哭表示討厭英國所有事，包括思念香港家人、機票貴、生活重覆以及天氣乾皮膚差等。👉👉👉移英港女拍片爆喊哭訴5大苦況！討厭英國所有事 想返港卻困難重重

移民英國兩年的港媽kasumi，就曾拍片狂哭表示討厭英國所有事

此外，也有年輕人港男小智早前YouTube上拍片分享移民英國2個月後的真實感受，力數在英國遇到的4大困難，大嘆「其實原來香港真係幾富有呀，即係你起碼叫做有工唔愁做呀，但原來外國真係好窮嘅，個個都搵份工嘅，好難先搵到工嘅」．👉👉👉港男移英2個月搵唔到工感後悔！4大難處好沮喪：原來外國真係好窮

小智籲大家前往英國前往新生活的港人，先考慮自己到埗後有沒有辦法承受壓力，「你望住搵唔到工，但錢就日日都要使㗎啦」

移英港媽於個人YouTube頻道「Moon媽在英生活」上發布影片分享指，於英國住得越久，與本地人相處後便發覺自己因文化差異，根本「難以融入英國的生活」，當中她更列出於英國生活兩年，8大英國人超「難頂」生活習慣!👉👉👉港媽移英2年大呻英國人8大習慣「難頂」一條毛巾全家人用未算最癲

YouTuber「EE Fishing」也曾在頻道上載影片，反映英國生活的5大理想與現實。片主Eric表示，在英國生活了半年，移民之前亦從未到過英國，因此多多少少都會有一些幻想和擔心。其中較令他驚訝的，是會經常出現偷車賊，特別會針對混能車，因車底中的轉化器非常值錢，賊人拆下連偷走只需一分鐘左右，他要花費上千港元在車底加裝鋼板，更不會洗車，令車子看上去有點殘舊，減少被看中的機會。👉👉👉香港KOL移英半年經歷5大理想與現實：多偷車賊、前後門要加4把鎖

EE fishing經常在youtube分享在英國的生活趣事 (youtube截圖)

YouTuber「影像補完計畫 Hong Kong Walker」拍片大呻人到中年在移民後找不到工作，又要從頭來過，表示「中年搵工有一種挫敗的心態」，他也作出了解釋，大致分為3大難處，包括歧視問題以及就業機會少等，感覺就如跟後生仔爭低層的職位。👉👉👉移英港男YouTuber呻中年難搵工 3大難處感挫敗:同後生爭底層職位