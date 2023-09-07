遊日注意！日本酒店業修例罰西客　港人犯這4種行爲隨時被拒入住

疫情過去後第一年，不少港人都到海外報復式旅遊，當中日本是最人氣的目的地之一。不過最近有日媒報導指，日本當局可能將於今年内對酒店業法例進行修改，旅館和酒店在一條件下將有權可以拒絕客人住宿。到底會對旅客有甚麽影響呢？



（《假面酒店》劇照）

日本「顧客就是神」的服務觀念根深蒂固，因此即使有時候即使顧客無理取鬧，商戶也只會啞忍。日媒《日テレNEWS》報導指，過往有有不少酒店都曾接待過引起滋擾的客人。例如喝到爛醉後，走進酒店大堂大聲怒喝要求他們提供住宿客人。以往遇到這種情況，酒店原則上不能拒絕讓客人入住，但在未來修訂施行的「改正旅館業法」下，經營者將有權拒絕為他們提供住宿。

日本厚生勞動省提出的「改正旅館業法」方案中舉例說，若有客人要求酒店不可以在他上下左右的房間安排住客，無理要求折扣、升級，或長時間謾駡員工等等；這些情況下，酒店都有權拒絕這些反復提出無理或過剩要求的客人入住。

實際上《日テレNEWS》訪問東京都内一家高級酒店時，員工反映曾有住客因酒店入口燒的香薰蠟燭而發怒，堅持要求酒店要變得「無味」，並免去他的住宿費。箱根一家旅館則曾遇團體客人投訴稱飯菜裏面有香口膠，旅館提出將3萬5千日圓（大約港幣1,861元）住宿套餐半價仍不接受，最終以70％的折扣解決。

（《假面酒店》劇照）

即使推行「改正旅館業法」，情況真的會有改善嗎？要指出客人違法、要求他們離開並不容易，客人不配合時又可否報警呢？新條例中指明客人有可能被追究法律責任，例如大聲謾罵可以被視為「強行妨礙營業罪」，故意破壞設備可以被視為「財產損失罪」，威脅酒店「提供免費住宿否則在社交媒體上發差評」則可以被視為企圖勒索。

修訂後的法律亦允許酒店拒絕接待患有伊波拉和肺結核等《傳染病法》第1類或第2類傳染病的患者。另外亦明確規定不能以有殘疾為由拒絕住宿客。「改正旅館業法」計劃將於今年12月或之前實行，若大家有意訪日就要多加注意了！